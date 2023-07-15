雲林80間企業搶才祭2千個職缺　薪資上看7萬讓青年留鄉就業

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總計共有325間企業參與，除了人才招募也與學生進行交流，幫助參與學生認識不同的產業與職務，6場活動總計吸引50間高中職學校近萬人次參與，針對就業目標明確的學生，也提供免費的履歷健診服務，幫助他們求職路上更能展現自己的能力優勢。
由雲林縣政府與台積電慈善基金會共同舉辦2023雲林縣政府徵才博覽會15日登場，104人力銀行數據顯示，6月雲林總計有1.2萬個工作機會，當中8000個歡迎高中職學歷生。為協助青年留鄉就業，本次「高中職人才就業媒合X職業探索博覽會」，邀請80間優質企業參與提供2000個職缺，經過考核與經驗累積，機台操作技師薪資上看7萬元，店主管/主廚將能挑戰月薪6萬元以上，相關職缺讓青年用一技之長累積經歷，也能獲得優渥的薪水。
除了就業媒合，本次活動也邀請104人力銀行職涯教育長王榮春舉行職涯工作坊，透過生涯興趣測驗幫助青年找到熱情所在，搭配職業探索任務，引導學生有方向地跟企業人資專員認識產業與職務內容，並交流職涯規劃想法，完成任務可獲得研習證書一張，記錄下探索未來的珍貴學習歷程。另外，履歷健診專區邀請職場前輩，不只幫忙加強就業履歷撰寫，更免費提供職涯諮詢與建議，1對1幫助高中職學生更了解未來的職涯發展方向。