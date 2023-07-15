瓜地馬拉大選　檢方堅查反貪總統候選人所屬政黨

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阿雷巴洛在首都瓜地馬拉市以西約200公里處的城市索羅拉（Solola）一場集會上，對現場數以百計馬雅原住民支持者說：「現在起到8月20日將會很艱辛，我們將與謊言和假消息奮戰。」
阿雷巴洛身著原住民刺繡的帽子和外套，說「讓我國受困其中的貪腐城堡已開始崩塌」。
阿雷巴洛在6月25日首輪選舉中位居第2，得票僅次於前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。兩人將在8月20日的決選投票對決，攸關飽受貧窮、貪腐和幫派暴力困擾的瓜地馬拉今後由誰掌舵。
由於兩人同為社會民主黨派人士，不論誰當選，瓜地馬拉都將出現十多年來第一位左派總統。
瓜地馬拉的法院12日裁准由肅貪檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）所提將種子黨停權的聲請，此舉恐使阿雷巴洛無法繼續參選。卡魯奇切正遭美國制裁。
這項對種子黨的裁定在首都引發示威，也遭到聯合國、美國和歐盟抨擊。在國際同聲譴責、美國、歐盟和其他國家警告此舉對民主構成威脅後，瓜國憲法法院昨天撤銷下級法院的停權裁定，為決選如期舉行鋪路。
但瓜國檢察總長辦公室今天表示將持續調查種子黨，並堅稱此舉「無意干預第2輪選舉，也不是要讓任一候選人失去資格」。
卡魯奇切聲稱種子黨虛列數千名幽靈黨員，2018年當時政黨的成立登記應屬無效。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120715