陳奕迅唱到一半！神祕白衣小女孩上台獻花 攻蛋吸2.4億創紀錄
陳奕迅從今（15）日起一連在台北小巨蛋舉行7場「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站，7場總共7萬張門票售完，總票房為2.4億，創下他個人的紀錄。當陳奕迅即將唱完〈當這地球沒有花〉時，一名身穿白衣的小女孩拿著白玫瑰，把花交給陳奕迅。此外，為了讓歌迷能夠享受這場音樂饗宴，陳奕迅秉持與在香港開唱一樣的風格，想完整呈現帶給大家的故事以及訊息，都沒有說話，僅向歌迷揮手。
記者吳雨婕/台北報導
陳奕迅身穿太空人裝以歌曲〈2001 太空漫遊〉為演唱會揭開序幕，身旁舞者也都扮成太空人，歌曲結束後，這些可愛的太空人還對著全場粉絲揮手道別，之後陳奕迅則是與12位由舞者打扮成的禿鷹怪鳥，演唱〈人神鬥〉，螢幕上出現了洪水等天災場面，最後還出現炸彈爆炸後，世界只剩下一片虛無的畫面，震撼全場歌迷。
其實歌曲〈人神鬥〉主要傳達大家要注意環保、愛惜萬物，與現今世界無論是地球暖化、海平面升高、不正常的天氣變化，以及戰爭等不謀而合，引人深思。而在陳奕迅唱到〈當這地球沒有花〉尾聲時，一名小女孩突然現身舞台，手上拿著白玫瑰，並把花交給陳奕迅，如同歌詞與歌名的悲淒，讓歌迷忍不住沉浸在陳奕迅的歌曲中。
陳奕迅在演唱〈今日〉的時候，終於忍不住開口說了一第一句話：「台灣的朋友們，謝謝你們！」一曲唱畢，他先是開心點頭，接著鞠了90度的躬，還用雙手對台下歌迷比出大大的愛心與飛吻，接著笑說：「瘋了！」之後才繼續演唱歌曲〈垃圾〉。
事實上，陳奕迅選擇「FEAR AND DREAMS」作為演唱會主題，有著他的深意，也就是藉由歌者（陳奕迅），帶出想傳達的中心理念：「聽演唱會外，身為人，能為自己、世界做些什麼？」害怕與夢想共存，怎麼擁抱恐懼，並承載著苦痛喜樂去追夢，都是我們人要面對的課題，當下的一個選擇，極有可能因此改變未來，因此手握現在，就能更珍惜未來。