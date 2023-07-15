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陳奕迅5度鞠躬謝歌迷！見「全場1萬粉絲應援」　當場下跪

▲陳奕迅攻蛋首日，5度鞠躬感謝歌迷，還對1萬粉絲下跪行大禮。（圖／記者林調遜攝）
▲陳奕迅攻蛋首日，5度鞠躬感謝歌迷，還對1萬粉絲下跪行大禮。（圖／記者林調遜攝）

記者吳雨婕/台北報導

陳奕迅在台北小巨蛋舉行「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站，今（15）日迎來演唱會首場，為了想完整呈現帶給歌迷的故事以及訊息，陳奕迅直到演唱會後半段，才真正開口與歌迷互動，見到現場1萬粉絲的排字應援，不僅5度鞠躬感謝歌迷，還大場「土下座」跪謝粉絲的力挺。

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陳奕迅整場演唱會說的話少之又少，先是因為擋不住歌迷熱情的尖叫聲，在他唱〈今日〉時，他才開口說了演唱會上的第一句話：「台灣的歌迷們，謝謝你們！」再來是在他演唱〈陪你度過漫長歲月〉時，剛好他身穿類似飛行服的服裝，他邊唱邊不斷揮舞著寬袖，笑說：「我很想飛過去！」

之後陳奕迅演唱歌曲〈路...一直都在〉，也許是受歌曲輕鬆愉快的氛圍感染，他在演唱的期間說道：「一起走下去」、「我們一起走」，還對台下聽眾表示：「把手機的燈都開起來！喔呼！小巨蛋！」歌曲唱畢，他興奮的說：「謝謝你們，你們真的好讚！」

▲陳奕迅於今（15）日在台北小巨蛋舉行「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站首場。（圖／記者林調遜攝）
▲陳奕迅五度鞠躬感謝歌迷。（圖／記者林調遜攝）
陳奕迅唱完第28首歌〈我們萬歲〉，才真正開口與現場1萬粉絲互動，他先是拿下耳麥，對著全場鞠躬4次，他笑說：「我終於可以看清楚你們了，其實也沒有很清楚，我最近的近視、閃光加深了，還已經有老花。」所以他努力看清台下的歌迷們，接著感性的說：「我首先，要特別的感謝你們每一位去搶票的朋友，你們太棒了，真的、真的。」說完竟然直接行大禮，跪在舞台上。

沒想到歌迷還準備了驚喜給陳奕迅，歌迷在小巨蛋內舉起排字應援，剛好拼起來字樣是「WE♥EASON」，他一開始看到時，瞪大雙眼，無法組織想要講的話，好不容易平復情緒，感動的說：「猴賽雷啊，哇～我真的很感動，啊～真的太厲害了吧你們，我也愛你們，非常非常愛你們，你們太厲害了，非常謝謝。」接著第5度鞠躬，看出來深受歌迷感動。

受到感動的陳奕迅開玩笑說，現在唯一想的事情，就是想跟現場1萬粉絲親嘴，承諾今天晚上回到房間，會幻想親一萬下，「我有非常多感謝的話，但現在都空了，你們太棒了，謝謝。」

▲陳奕迅演唱會來到第3場。（圖／ESL Limited 提供）
▲陳奕迅當場下跪感謝歌迷支持。（圖／ESL Limited 提供）

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