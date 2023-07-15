五月天忍不住了！演唱會逼問2大咖影帝 「我們不夠好嗎」
五月天「好好好想見到你」演唱會來到瀋陽，上一次五月天來到瀋陽還是2018年「人生無限公司」巡迴演唱會。暌違4年再度來到瀋陽，五月天邀來2位大咖影帝黃渤、大鵬擔任嘉賓，雙方妙語如珠，五月天還逼問同時也是導演的大鵬為什麼不拍《五月天樂隊》，「是五月天不夠好嗎？」讓大鵬險些無法招架。
記者吳雨婕/綜合報導
在演唱會「感謝名單」環節後，現場3萬多名觀眾仍被蒙在鼓里，殊不知另一個重磅驚喜正悄然醞釀中，當〈洋蔥〉的前奏響起，曾與五月天「人生無限公司」有過不解之緣的「黃長官」—— 黃渤空降現場，與五月天驚喜合唱。上一次五月天和黃渤合體是2018年「人生無限公司」鳥巢演唱會，共同合唱電影《一齣好戲》主題曲〈當每顆星星〉，這一次五月天和黃渤瀋陽再相遇，也是因為電影的緣分讓他們再次走到一起。
〈洋蔥〉唱畢，電影《熱烈》的導演，同時也是新晉影帝的大鵬驚喜現身，身為「五迷」的大鵬，此次作為嘉賓登上五月天演唱會的舞台不禁感慨：「像做夢一樣。」並回憶道：「10年前五月天北京鳥巢演唱會，我坐在山頂的位置。」沒想到一旁的黃渤聽聞，立即調侃對方：「當時錢不夠是嗎？」笑翻眾人。
論現場接梗功力，身為「垃圾話」天團的五月天面對兩位影帝當然不甘示弱，「質問」大鵬「為什麽拍《縫紉機樂隊》而不是拍《五月天樂隊》，是五月天不夠好嗎？」讓現場觀眾爆笑連連。此外，五月天2023「好好好想見到你」瀋陽演唱會仍在繼續，7月15日至17日3天連唱。