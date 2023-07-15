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參訪原台灣軍人監獄！陳菊：保留不義遺址才能落實轉型正義

▲陳菊表示，保存不義遺址，才能落實台灣轉型正義。（圖／中央社）
▲陳菊表示，保存不義遺址，才能落實台灣轉型正義。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者賴于榛台北15日電）今天是解嚴紀念日，總統蔡英文與監察院長陳菊等人參訪被認定為不義遺址的原台灣軍人監獄，現新店戒治所。陳菊說，保存不義遺址，才能落實台灣轉型正義，讓世世代代珍惜守護得來不易的民主。

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1987年7月15日台灣解嚴，今天是解嚴紀念日，蔡總統、行政院長陳建仁、陳菊、蔡清祥、文化部長史哲、文化部次長王時思、政治受難者家屬民進黨立委蘇治芬、政治受難者張則周等人上午參訪法務部矯正署新店戒治所（原國防部台灣軍人監獄－前促轉會審定之不義遺址），同時聽取現狀簡報。

陳菊聽取簡報後指出，許多政治前輩曾在此服刑，雖然有人陸續過世，但還有若干人仍持續關注台灣的轉型正義可以做到什麼程度，還給社會多少公道。她引述已逝作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）的話說，人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭，期待轉型正義能持續落實。

她說，戒嚴期間，無論軍人或平民都須接受軍事審判，根據政治檔案揭露，共有2萬2000多人被迫接受軍事審判，其中1000餘人直接槍斃，且這個戒治所在戒嚴期間並不人道，利用軍人受刑人監視管理非軍人的良心犯，造成互相猜疑與紛亂。

陳菊強調，台灣今天的民主，真的是許多前輩犧牲、受苦而來，而保留空間才能詮釋故事，戒治所這不義遺址是台灣人權教育非常重要的場域，期待國家人權委員會跟教育部在既有課綱基礎上，持續推動、落實轉型正義教育，讓世世代代都知道，台灣民主是一代代不斷努力追求才有今天，必須持續珍惜、守護。

陳建仁指出，台灣民主、法治、自由是經過許多前輩的努力而來，此處去年劃定為不義遺址，就是希望透過傷痛與恥辱之地，面對過去的不公不義，讓大家知道人權教育的重要性，了解歷史的真相，當理解歷史真相，才能走向和解、跨越過去，邁向更好的未來。（編輯：郭無患）1120715

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