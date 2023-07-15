參訪原台灣軍人監獄！陳菊：保留不義遺址才能落實轉型正義

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陳菊聽取簡報後指出，許多政治前輩曾在此服刑，雖然有人陸續過世，但還有若干人仍持續關注台灣的轉型正義可以做到什麼程度，還給社會多少公道。她引述已逝作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）的話說，人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭，期待轉型正義能持續落實。
她說，戒嚴期間，無論軍人或平民都須接受軍事審判，根據政治檔案揭露，共有2萬2000多人被迫接受軍事審判，其中1000餘人直接槍斃，且這個戒治所在戒嚴期間並不人道，利用軍人受刑人監視管理非軍人的良心犯，造成互相猜疑與紛亂。
陳菊強調，台灣今天的民主，真的是許多前輩犧牲、受苦而來，而保留空間才能詮釋故事，戒治所這不義遺址是台灣人權教育非常重要的場域，期待國家人權委員會跟教育部在既有課綱基礎上，持續推動、落實轉型正義教育，讓世世代代都知道，台灣民主是一代代不斷努力追求才有今天，必須持續珍惜、守護。
陳建仁指出，台灣民主、法治、自由是經過許多前輩的努力而來，此處去年劃定為不義遺址，就是希望透過傷痛與恥辱之地，面對過去的不公不義，讓大家知道人權教育的重要性，了解歷史的真相，當理解歷史真相，才能走向和解、跨越過去，邁向更好的未來。（編輯：郭無患）1120715