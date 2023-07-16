半導體女王／黃仁勳效應難複製　蘇姿丰另闢蹊徑與「表舅」爭AI王

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目前NVIDIA股價約在454美元左右，市值1.12兆；AMD股價則約115.94美元，市值1867.05美元。GPU市場過去一直是NVIDIA和AMD捉對廝殺的戰場。論功率，AMD絕對還不及NVIDIA，且NVIDIA擁有AMD所沒有的東西，那就是卓越的光線追踪和DLSS（深度學習超高取樣）。
NVIDIA在GPU領域先行至少十年，2006年正式推出GPU統一計算平台「CUDA」後，持續累積不同的運算模組，並全方位打造上中下游生態系統，幾乎把整個市場囊括在手。
想複製NVIDIA走過的路不是這麼容易，AMD選擇另闢蹊徑。
蘇姿丰在2014年當上AMD執行長後，傾公司資源，開發出價格既親民，效能又好的Ryzen系列CPU（中央處理器），打破了由Intel壟斷的CPU市場，AMD也打算在GPU市場上依樣畫葫蘆。
NVIDIA 在功率方面稱霸遊戲顯卡市場雖已行之有年，但其定價策略一直被玩家所詬病，剛好給了AMD施展拳腳的機會。英國一位資深內容創作者Monica J. White曾提到，NVIDIA採用相當荒謬的定價策略，雖然不會稱AMD新一代顯卡「便宜」，但不可否認的是，確實比NVIDIA便宜很多。
NVIDIA無疑是AI巨頭，在性能、產品線規模和品牌認知方面，皆佔據市場主導地位。雖然AMD處境仍較於劣勢，但AMD的目標與NVIDIA不同，它不是要成為最好的，而是要能夠吸引更多的潛在用戶，兩家製造商雖各有利弊，但AMD奮起直追氣勢如虹。
撇開「NVIDIA是否能坐穩AI龍頭」或是「AMD能否成功摘下NVIDIA的AI王冠」不談，同為「台南囡仔」的兩家國際企業領導人黃仁勳與蘇姿丰之間的關係，不只國內傳得沸沸揚揚，就連國外媒體也都十分好奇。
資深媒體人吳佳晉曾在網路節目中公布自製的黃與蘇家族圖，稱黃仁勳比蘇姿丰大6歲，圖中可見，黃是蘇的表舅，蘇是黃的表外甥女，這張家族圖就連國外媒體也瘋傳。不過，國外資訊網站Tom's硬體指南透露，約莫在2020年時，他們發現黃與蘇並非「近親關係」，蘇姿丰曾告訴美國消費者科技協會（CTA）的總裁兼執行長Gary Shapiro，他與黃是「遠房親戚」。
國外媒體指出，蘇認為他與黃之間的關係既疏遠又複雜，很大的原因是由於，黃仁勳的祖父（蘇的曾祖父）至少有12個孩子，這意味著還有很多表兄弟姐妹沒有添至吳佳晉所製作的家族圖中，加上蘇與黃兩家庭皆在孩子年幼時移民美國，這意味著這一大家族可能有大量親屬至今難以追踪。
未經黃仁勳與蘇姿丰證實，兩人之間的親戚關係皆僅為外界揣測，但豪無疑問的是，一位身加上兆的AI教父，以及另外一位身價破千億的AI半導體女王，兩人以及所帶領企業的競爭與較量，確實引爆一波又一波的AI熱潮，將世界帶往另一處高峰。
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