中共宣傳台灣做生物戰劑 鄭文燦：對假訊息要更高防衛能力
有媒體報導，國軍依照美方要求召開秘密會議，開發生物戰劑，雖然該新聞已被總統府駁斥，卻仍被中共官媒大量擴散。行政院副院長鄭文燦今（15）日表示，這是用錯誤的訊息製造扭曲效果，台灣在假訊息作戰上，需要更高的防衛能力。
記者陳佩君／台北報導
鄭文燦上午出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會時表示，有關台灣所謂召開生化戰劑的會議，行政院已說明沒有這樣的會議，文件也是造假的，中國媒體趁機去擴大，這是訊息戰的一部份，也是對台灣另外一種威脅。
鄭文燦進一步說，這是用錯誤的訊息，對台灣國際形象、國內民心，都製造一些想要導引、扭曲的效果，也會對國際媒體認知產生影響，在這事件上，能看出台灣在假訊息的作戰上，需要更高的防衛能力。
聯合報日前報導提到，有消息來源透露，美國要求台灣國防部預防醫學研究所投資建設新型P4實驗室，並由政院召開秘密會議建立研發病毒能力，開發生物戰劑；相關新聞被遭總統府、行政院、國防部駁斥，總統府發言人林聿禪則說，聯合報9日起刊出指控政府發展生物戰劑假消息後，中國各宣傳系統即開始大量擴散，政府將持續揭露、防假杜錯，期盼聯合報盡速更正不實報導，與全體民眾站在一起，共同防杜這類中國認知操作。