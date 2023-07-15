週末出門注意颱風！連5天雨彈來襲　1圖看懂「雨區範圍」

全台通路激省／全聯衛生紙、冰棒買1送1　7-11大瓶奶茶10元先囤

▲本週通路精選優惠出爐，全聯有最夯的衛生紙、冰品買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週通路精選優惠出爐，全聯有最夯的衛生紙、冰品買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週通路必買優惠出爐，包括全聯衛生紙買1送1還沒結束，還有滿399元在折50元活動；並且隨著夏季到來，各大通路也推出冰品買1送1優惠，不論是雪糕、冰棒、棒棒冰、三明治冰都有包含在優惠品項之內；7-11自有品牌的烏龍茶、奶茶，四入一組只要40元，平均單瓶10元必囤。

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🟡好市多．7月10日至7月20日

CAPETTA微甜白酒／750毫升，原價345元現折70元

白蘭氏 葉黃素精華飲／30入，原價1370現折130元

冷凍母香魚，原價799元現折100元

🟡家樂福．即起至7月18日

中興台東一等米／1.5公斤，原價238元，不限金額加價購89元

農搾檸檬青茶／900毫升，原價62元，不限金額加價購39元

義美特選牧場限定鮮乳／946毫升，原價119元，特價95元

康寶私廚料理醬／140毫克，番茄肉醬、松露白醬，原價98元買1送1

▲228量販推出限時優惠，包括家樂福指定商品滿額，享9折現金回饋券。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福本週有眾多不限金額加價購優惠，包括白米、檸檬青茶。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡全聯．即起至7月20日

全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元

春風抽取式衛生紙／100抽x8包，原價179元買1送1

舒潔棉柔舒適抽取衛生紙寶可夢／90抽*10包，原價243元，福利點扣10點買1送1

日本大王elleair抽取式廚房紙巾／100抽x2包，原價158買1送1

高露潔加倍淨牙刷／6入組，原價109元買1送1

北回X中祥三明治冰淇淋（木瓜牛奶口味）／264g，原價179元買1送1

🟡愛買．即起至7月25日

味全牛乳／375毫升，木瓜、巧克力、蘋果，原價38元買1送1

冰樂園棒棒冰系列／120g／支，原價20元買1送1

盛香珍巧克酥系列／125g／包，原價79元買1送1

貴格大燕麥片／1200g，原價299元買1送1

🟡大潤發．即起至7月27日

金點雪糕／70克ｘ5支，紅豆牛奶、紅豆粉粿、蘇打，原價98元買1送1

泰山玄米油、葡萄籽油、冷壓橄欖油／750至1500毫升／瓶，原價398元買1送1

丸莊壺底油／1600毫升，原價179元買1送1

▲7-11自有品牌烏龍茶、奶茶特價40元一組，平均單瓶只要10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11自有品牌烏龍茶、奶茶特價40元一組，平均單瓶只要10元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-11．即起至7月18日

iseLect自有品牌茶飲／550毫升x 4瓶，阿薩姆奶茶、烏龍茶，原價80元至100元，特價40元（優惠至17日）

靠得住晚安好眠褲，原價59元特價39元

高露潔全效牙齦護理牙膏，原價168元買1送1

熊寶貝護衣芳香豆（藍風鈴）／330毫升，原價198元買1送1

🟡全家．即起至7月16日

加倍佳壁虎造型酸甜軟糖，原價59元買1送1

杜老爺曠世奇派，玫瑰鹽巧克力雪糕，原價45元，加10元多1件

旺旺吸C凍指定口味，原價25元買1送1

花月嵐大蒜拳骨拉麵，原價79元，2件特價99元

🟡萊爾富即起至7月16日（結帳憑LINE活動條碼享優惠）

梅子冰沙，原價55元特價39元

ROASTA冷研拿鐵咖啡，原價39元，第2件10元

Red Bull能量飲量，原價59元，任2件89元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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