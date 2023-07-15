全台通路激省／全聯衛生紙、冰棒買1送1　7-11大瓶奶茶10元先囤

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CAPETTA微甜白酒／750毫升，原價345元現折70元
白蘭氏 葉黃素精華飲／30入，原價1370現折130元
冷凍母香魚，原價799元現折100元
🟡家樂福．即起至7月18日
中興台東一等米／1.5公斤，原價238元，不限金額加價購89元
農搾檸檬青茶／900毫升，原價62元，不限金額加價購39元
義美特選牧場限定鮮乳／946毫升，原價119元，特價95元
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🟡全聯．即起至7月20日
全店衛生紙、面紙、廚房紙巾享單筆滿399元現折50元
春風抽取式衛生紙／100抽x8包，原價179元買1送1
舒潔棉柔舒適抽取衛生紙寶可夢／90抽*10包，原價243元，福利點扣10點買1送1
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高露潔加倍淨牙刷／6入組，原價109元買1送1
北回X中祥三明治冰淇淋（木瓜牛奶口味）／264g，原價179元買1送1
🟡愛買．即起至7月25日
味全牛乳／375毫升，木瓜、巧克力、蘋果，原價38元買1送1
冰樂園棒棒冰系列／120g／支，原價20元買1送1
盛香珍巧克酥系列／125g／包，原價79元買1送1
貴格大燕麥片／1200g，原價299元買1送1
🟡大潤發．即起至7月27日
金點雪糕／70克ｘ5支，紅豆牛奶、紅豆粉粿、蘇打，原價98元買1送1
泰山玄米油、葡萄籽油、冷壓橄欖油／750至1500毫升／瓶，原價398元買1送1
丸莊壺底油／1600毫升，原價179元買1送1
🟡7-11．即起至7月18日
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熊寶貝護衣芳香豆（藍風鈴）／330毫升，原價198元買1送1
🟡全家．即起至7月16日
加倍佳壁虎造型酸甜軟糖，原價59元買1送1
杜老爺曠世奇派，玫瑰鹽巧克力雪糕，原價45元，加10元多1件
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花月嵐大蒜拳骨拉麵，原價79元，2件特價99元
🟡萊爾富即起至7月16日（結帳憑LINE活動條碼享優惠）
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Red Bull能量飲量，原價59元，任2件89元
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