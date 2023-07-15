劉若英「影帝弟弟」驚喜現身！19年感情不變 每年生日他必發紅包
劉若英的「飛行日」世界巡迴演唱會從台北小巨蛋啟航，近日來到第15個城市廣州，相隔7年不見，為了回報歌迷火熱的愛，劉若英以全新的「翩翩飛舞」桃紅色典雅禮服驚豔亮相，不僅如此，她邀請「弟弟」影帝王寶強同台合唱〈親愛的小孩〉，原來兩人是在電影合作演出姐弟，這份情誼帶到戲外，每年劉若英生日時，王寶強都會在她生日當天轉紅包給她。
記者吳雨婕/綜合報導
劉若英將豪華四面台演唱會帶到廣州，華麗的經典歌單更是狠狠戳中歌迷的淚點，耳熟能詳的經典曲目〈當愛在靠近〉、〈一輩子的孤單〉、〈原來你也在這裡〉、〈成全〉、〈後來〉等。14日的「飛行日」廣州場來到此系列演唱會第18場，除了獻上頂級舞台及歌單外，劉若英邀請王寶強擔任嘉賓。
兩人「姐弟情緣」始於2004年電影《天下無賊》，在戲裡劉若英飾演王寶強的姐姐，姐弟情誼延續到戲外19年不變，每年劉若英生日時，王寶強總會記住她的生日並轉紅包給她。2008年劉若英的演唱會也曾邀請王寶強來看，雖然當時王寶強以「我沒空下次去」婉拒，但最後還是現身台上驚喜送花，這次劉若英直接邀請王寶強擔任嘉賓，王寶強終於成功赴約，擔任廣州場的「飛行日嘉賓」。
正忙著電影《八角籠中》宣傳的王寶強，百忙行程中抽空飛來廣州，兩人合唱由王寶強執導、主演的電影推廣曲〈親愛的小孩〉，相隔多年「最強姐弟」合體一出場，全場尖叫連連，王寶強透露當初邀劉若英一起重新詮釋〈親愛的小孩〉的原因，「因為電影裡面有很多小孩，所以第一個想法就找奶茶，因為她唱出真摯的感情，就像我是那個孩子，透過歌聲一直守護著我支持著我。」