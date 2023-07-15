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兩週內111架次共機擾台　空軍首度公布經國號戰機攔截運8影片

▲空軍司令部公布經國號戰機攔截運8影片。（圖／翻攝自空軍司令部臉書粉絲團）
▲空軍司令部公布經國號戰機攔截運8影片。（圖／翻攝自空軍司令部臉書粉絲團）

記者呂炯昌／台北報導

兩岸關係警張，共軍機艦不斷擾台，對我國維持國防安全構成威脅，7月累計至今已有111架次共機逾越海峽中線、西南與東南空域，空軍司令部今（15）日首度公布IDF經國號戰機攔截共軍運8反潛機的影片，強調在共機常態性襲擾的多方壓力下，我空軍部隊戰備訓練，裝備提升，未曾有一日鬆懈。

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空軍司令部官方臉書粉絲團今日指出，「2023已走過一半，這兩年我們挺過疫情肆虐，在共機常態性襲擾的多方壓力下，我空軍部隊戰備訓練，裝備提升，未曾有一日鬆懈，一同勇敢面對敵情威脅，是我空軍官兵的使命，讓我們用行動證明，中華民國空軍是一支有戰力的堅實勁旅。」

空軍司令部臉書粉絲團影片也罕見公布經國號戰機攔截共軍運8的影片，並強調「共軍破獲區域威脅，我們勇敢面對威脅。」根據國防部網站「即時軍事動態」指出，7月1日至今共有111架次共機擾台，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

每年4到9月，東北季風減緩，天候狀況有利戰機執行任務，此時共機經常利用這段時間在海峽中線以西密集從事飛行訓練。為了縮短預警時間，保護台海空防安全，空軍天駒部隊1964年開始進駐澎湖，要求接獲升空命令後5分鐘內就必須起飛。執行「天駒任務」戰機進駐澎湖馬公機場後，民用機場就變身軍民共用機場，軍機與民航機都必須協調跑道使用順序，以配合戰備任務。

天駒部隊早年操作F-5戰機，在經國號戰機成軍後，改由經國號戰機接手天駒空防任務。每年4到9月，空軍都會派遣一個中隊的經國號戰機到澎湖執行「天駒任務」。

澎湖「天駒任務」由台南一聯隊及台中三聯隊經國號戰機輪流進駐，天駒任務是台海空防的第一線，為了讓經國號戰機緊急起飛，飛行員與地勤人員必須隨時待命，執行攔截與監控任務，人丶機承受的戰備壓力相當大，透過輪流進駐，可以適度紓解飛行員戰備壓力，也能維持戰訓成效。為因應共機擾台威脅，天駒部隊駐守由每年4到9月，自2020年起延長為全年常態駐守。

▲總統蔡英文前往澎湖視導天駒部隊，與基地官兵、經國號戰機合影。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文前往澎湖視導天駒部隊，與基地官兵、經國號戰機合影。（圖／總統府提供）

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