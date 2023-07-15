國際趨勢靠攏民主陣營！賴清德：台灣應走正確道路

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賴清德到場後接受黃金舜致贈包子與粽子，象徵「包中」，當選之意。
賴清德致詞感謝藥界對防疫工作的貢獻，並表示防疫視同作戰，戰時保家衛國的是國軍，疫情時期守護健康的是醫療團隊，並強調，這次選舉攸關台灣前途，希望能夠完成使命，和各界共同打造健康台灣。
賴清德指出，觀察國際形勢以及亞洲國家走向，台灣應該走正確的道路，他舉例，日本首相岸田文雄日前在七大工業國集團（G7）會議指出，台灣議題是全世界的議題；韓國總統尹錫悅、印度總理莫迪近期也赴美訪問。
他說，國際局勢的走向形成民主與極權對峙，如此態勢愈來愈清楚、愈來愈明顯，台灣也應邁向民主，在民主的道路上持續前行。
賴清德表示，若此時還在討論接受九二共識、一個中國，絕對不符合台灣未來發展利益，也和國際角度不一致。
賴清德指出，台灣今年1到6月對美國投資金額高於對中國投資的金額，2011年台灣對中國的投資為146億美元，2021年只剩50億美元，同年台灣對印太地區、東南亞國家的投資總額，也已超過對中國的投資。
他表示，在此情況之下，「要求重啟服貿真的是台灣應該走的方向嗎，當然不是」，台灣企業家已經用腳做出決定。
賴清德說，九二共識按中國的定義即為只有一個中國，代表中國的為中華人民共和國，完全沒有中華民國的空間。
賴清德表示，不管是想捍衛中華民國的朋友，或是想保護台灣主權的朋友都應對自己有信心，堅定在民主道路團結一致，並繼續往前行，相信一定會有更好的未來。（編輯：郭無患）1120715