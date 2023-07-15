《PEAK TIME》M.O.N.T不帶翻譯！SEVENUS拿小抄〈想見你〉唱全場
南韓人氣選秀節目《PEAK TIME》今年4月播畢，節目中的亞軍團MASC成員熙宰、IREAH自組的「SEVENUS」，以及第六名的「M.O.N.T」兩位成員Bitsaeon、Roda，今（15）日在TICC舉辦《PEAK TIME CONCERT [YOUR TIME]》上午與晚間2場演唱會，總計5000位歌迷購票支持。「M.O.N.T」的Roda曾在青島生活14年，場間他不需要翻譯協助，帶著Bitsaeon全程用中文與台下互動；「SEVENUS」IREAH更「拿著小抄」清唱《想見你》主題曲，2組人馬也合體表演《Missing U》，4人全程開全麥的實力相當驚人。
記者陳雅蘭/台北報導
「M.O.N.T」下午場率先表演，開全麥一連帶來《FEVER》、《GO CRAZY》、《Shadow》等歌，Roda跟Bitsaeon喘到無法說話，Roda就用流利的中文說：「可以喝點水嗎？謝謝！」因為Roda的關係，Bitsaeon幾乎全程配合用中文與台下對話，他們說：「其實我們之前一直想來台北，我們終於來了！」Roda就提到昨天到台北後，去了中山吃牛肉麵、芒果雪花冰，大讚：「很好吃！」Bitsaeon附和：「到時候我們想再來多吃一點！」
Bitsaeon、Roda相當接地氣，Bitsaeon更清唱周杰倫的《等你下課》，並表示：「我第一次來台北我很高興，我想再來一次台北見你們大家，謝謝，愛你們！」
「SEVENUS」接著登場表演，他們實力不輸「M.O.N.T」，亦是展現十足誠意開全麥表演，帶來《Hello》、《Doesn’t matter》、《You are》等歌後，IREAH表示這週才剛看完《想見你》，因為很喜歡作品，所以練習了主題曲，但他清唱一兩句後忘詞，立即轉身走到後方低頭偷看小抄被熙宰抓包，IREAH就說：「因為我是這週才看的嗎！所以準備的時間不夠！」IREAH索性拿著小抄清唱，然後表示：「你們還喜歡我們的禮物嗎？」成功得到熙宰跟台下粉絲的熱烈掌聲。
他們為了台灣歌迷精心設計歌單，「M.O.N.T」的Bitsaeon、Roda就現身，跟Bitsaeon、Roda一起表演《Missing U》，「SEVENUS」表示他們為了台灣粉絲準備禮物，過程非常努力，希望大家能喜歡，「我們7月31日終於要發專輯《Summús》了，我相信有很多人在等我們，我們也想趕快跟大家見面」，話一說完，「SEVENUS」就用中文表示：「等等我們，很快會再見的，下次見！」