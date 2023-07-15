板橋湳興市場雨遮違建「不見天日」 新北綠議員揭露盼市府重視
民進黨新北市議員黃淑君今（15）日揭露，位在新北市板橋區的湳興公、私有市場長期存在雨遮違建、環境問題遲遲無法改善，民眾被迫不見天日、忍受潮濕髒亂環境，尋求市府協助，卻被相關單位互踢皮球，希望市府重視民生需求。對此，新北市政府市場處表示後續將再邀集自治會、里長及相關單位研議改善，以不影響公共安全為優先考量。
記者吳嘉億／新北報導
黃淑君表示，湳興公、私有市場是周邊市民重要的日常消費場所，卻長期有雨遮違建問題，多數雨遮違建年代久遠，已無法追蹤考據，更有在板橋市公所時期搭建之雨遮，面積大讓整個市場「不見天日」，衍生嚴重的環境與公安問題。
在地新興里里長羅朝慶表示，自己從小生活在這裡，不願市場因環境髒亂而逐漸沒落，更不願自己的里民不見天日的活在市場內，過去也曾爭取路面改善，但市場內不見天日導致環境潮溼，路面生苔易滑，易孳生病媒蚊，希望市府重視民生需求，提早進場協助拆除雨遮、改善周邊環境，讓市民能在乾淨的市場環境內安心消費。
黃淑君強調，湳興公、私有市場自治會都願意配合市府政策，里民也期待透過市府規劃，協助整頓環境，但初步協調會議上，工務局、消防局、市場處卻無一單位願意協助，公部門互踢皮球，讓市民求助無門。
黃淑君表示，其實民眾參與公共政策、配合意願很高，但卻遇到消極作為的市府，不願意依法協助，放任地方居民長期生活在環境髒亂、不見天日的生活空間，若遇到火災等可能衍生更嚴重問題，市府長期忽視地方需求，呼籲傾聽民意、積極作為，還給人民乾淨天際線與生活環境。