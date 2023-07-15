《潛水員戴夫》兩週賣破100萬套！原型人物是英雄　悲壯故事曝光

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🟡戴夫的故事
《潛水員戴夫》(DAVE THE DIVER)的原型故事，其實是一位偉大的潛水員戴夫．肖（Dave Shaw），他是一位澳洲人，職業是民航機的機師，在1999年時，當時45歲的戴夫在首次接觸到潛水，自此就愛上了這項運動，自此他就開始不斷累積經驗，成為資深潛水員。
到了2002年時，戴夫前往潛水聖地南非，持續精進自己的技術，期間他結識了另一位潛水達人唐（Don Shirley），兩人此後常常在當地進行各種潛水挑戰，也多次打破紀錄。
然而在2004年時，戴夫成功在南非布須曼洞穴下潛271公尺，在水中待了9個多小時，創下了許多紀錄，但就在這次潛水時，戴夫看到一個身穿潛水服的遺骸，他也嘗試進行打撈，但由於環境太極端而失敗了。
其實水底那具遺骸的身分是年僅20歲的南非潛水員德恩（ Deon Dreyer），他在1994年時與同伴挑戰深潛布須曼洞穴，卻不幸喪生，就這樣沉睡在水底10年之久。戴夫知情後，相當不捨德恩，隨後聯繫上後者家人，表示自己在洞穴底部發現了他們的孩子，並信誓旦旦表示「我一定會把他帶回來的！」
但要在水深270公尺的高壓險惡的環境下，將一個成年男性的遺骸帶回，可不是簡單的任務，戴夫與唐找來各界專家多次進行討論，制定出完善的接力救援計畫後，在2005年1月8日，「帶德恩回家」的計畫正式執行。
不幸的是，計畫執行後，意外真的發生了，戴夫將德恩遺骸拔出後，由於未完全骨骼化，因此還受到浮力影響，隨著水流漂動，這是戴夫沒有預料到的情況，因此陷入一陣慌亂，此時探照燈又遭引導繩纏住，令他更加慌亂，最終戴夫就失去了意識。
原本預訂上浮後，戴夫要與唐進行接力換手，到了約定的20分鐘過去，唐卻都沒看到摯友，讓他感覺不對勁，不顧戴夫曾要求「若我出意外，也不要下潛救我」執意下潛，但沒想到中途自己的設備也出現問題，最終只好以手寫板寫上「戴夫回不來了」。
任務宣告失敗後，在岸上的團隊全都陷入一陣哀痛，但仍強忍情緒，先盡力救出唐之後，將他送醫治療。過了3天後，現場一位潛水員在進行水下回收設備作業時，突然發現在水下20公尺處，有一個物體卡在水中的岩壁，而他靠近一看，才發現是已經遇難的戴夫，他身上纏了引導繩，身旁還有一個袋子，裡面裝的就是德恩的遺體，在清理水下引導繩時，兩人的遺體也順勢被拉了上來。
團隊得知消息後，也趕緊將兩人打撈上來，而戴夫身上的攝影機，也完整記錄了自己當時救援過程。戴夫不幸喪生，但仍完成了自己的承諾，讓德恩的遺骸回到他親人的身邊，而戴夫的骨灰，最終也被撒在南非的大海中，回歸他此生最愛的海洋。