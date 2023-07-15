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狂放閃愛妻弦子「她越來越辣」　李茂曝婚禮歌曲就是〈沿海地帶〉

▲中國大陸演員李茂（左），來台宣傳新電影《不二兄弟》，訪問過程中狂放閃愛妻弦子，還自曝兩人婚禮歌曲就是〈沿海地帶〉。（圖／兩岸電影展、翻攝弦子微博）
▲中國大陸演員李茂（左），來台宣傳新電影《不二兄弟》，訪問過程中狂放閃愛妻弦子，還自曝兩人婚禮歌曲就是〈沿海地帶〉。（圖／兩岸電影展、翻攝弦子微博）

記者黃雅琪/台北報導

2023兩岸電影展《不二兄弟》在台放映，今（15）日主演李茂、何泓姍、林哲熹接受台灣媒體訪問，中國大陸影星李茂訪問過程中頻頻放閃妻子弦子，展現強烈求生欲望：「她（弦子）現在越來越辣了！」他還透露，兩人的婚禮歌曲就是〈沿海地帶〉。

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▲中國大陸演員李茂（左）與林哲熹，在電影《不二兄弟》演出親兄弟，有許多對手戲。（圖／兩岸電影展）
▲中國大陸演員李茂（左）與林哲熹，在電影《不二兄弟》演出親兄弟，有許多對手戲。（圖／兩岸電影展）
李茂透露，來台之前本來打算減肥的，結果一到饒河夜市逛街後直接大解放，吃了臭豆腐、蚵仔煎、胡椒餅、藥燉排骨、螺肉等美食，還到九份觀光品嚐當地美味芋圓，老婆還指定要他帶知名鳳梨酥回去。李茂說，他與妻子弦子一直有計劃要來台灣自駕旅行，並當場放閃：「拍照好看的訣竅，就是找一個漂亮的老婆！」

▲《不二兄弟》主演李茂（左起）、何泓姍與林哲熹，暢談拍攝過程故事。（圖／兩岸電影展）
▲《不二兄弟》主演李茂（左起）、何泓姍與林哲熹，暢談拍攝過程故事。（圖／兩岸電影展）
李茂接著還傳語音訊息給愛妻弦子說：「我現在受訪電影，結果現場大家都在聊妳的歌！還說妳的〈沿海地帶〉在台灣大家都會唱。」李茂補充，他與弦子的婚禮開場音樂，正是以豎琴彈奏的〈沿海地帶〉。

李茂表示，這次在宣傳電影《不二兄弟》的時候，好友鹿晗第一時間就替他在微博大力宣傳。另外，李茂與鄧超在拍攝《中國桌球之絕地反擊》後變熟，私下會一起打籃球、吃火鍋，有一次李茂在廈門自閉症患者機構田調時，鄧超得知後，立刻買下當天製作好的茶葉全送給家人幫助學童，李茂笑說：「這我沒講過！因為他（鄧超）希望我不要講！他怕傳出去讓這個舉動真正的含義失焦。」

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