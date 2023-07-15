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7-11思樂冰掀回憶殺！時代眼淚還有「它們」：咖啡1品項也消失

▲7-11思樂冰近期宣布回歸開賣，除了有經典的可口可樂風味外，也有全新的口味。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11思樂冰近期宣布回歸開賣，除了有經典的可口可樂風味外，也有全新的口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11思樂冰回歸開賣，還有國民便當也宣布限量回歸，掀起7、8年級的回憶殺，事實上從1980年第一間7-11開幕至今，已經有43年歷史，像是大亨堡麵包蒸氣箱、小杯咖啡、微波食品提網都已經走入歷史，未來是否有機會像思樂冰一樣回歸，也讓消費者相當期待。

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1、小容量咖啡
7-11看準咖啡需求增加的商機，近期限量推出900ml超大咖拿鐵、美式，引發網友關注。而7-11過去其實還有「小杯咖啡」的品項可以選擇，不過已在2018年宣布停賣該容量，只剩下中杯以上可以購買。

7-11業者也曾回應指出，因應新商品陸續開發，且機台按鍵數有限，為了滿足民眾需求故停整販賣品項，加上小杯咖啡銷售佔比極低，故不再提供小杯咖啡品項。

▲7-11巨無霸咖啡在7月10日開賣，900ml大容量價格比拚，最划算是拿鐵咖啡。（圖／業者提供）
▲7-11小杯咖啡已停賣，目前販售的品項有中杯、大杯、特大杯、超大咖容量。（圖／業者提供）
2、大亨堡蒸箱機
大亨堡做為7-11的經典品項之一，有不少8年級生回憶當年，有部分門市在熱狗機台下方是有可向抽屜一樣拉開的麵包蒸箱，像抽屜一樣拉開就可以把大亨堡麵包放進去加熱，雖然現在7-11仍可買到大亨堡，不過都是使用微波爐加熱後食用。

▲大亨堡麵包蒸箱也成為回憶的眼淚。（圖／翻攝自Dcard）
▲大亨堡麵包蒸箱也成為回憶的眼淚。（圖／翻攝自Dcard）
3、微波食品提網
近幾年環保意識抬頭，各大業者也宣布停止供應免費提袋，而7-11也在2022年宣布，停止供應咖啡及鮮食的一次性免費提網，過去購買微波食品可以免費索取的洞洞提網也走入歷史。

不過7-11響應環保，自帶杯買現煮飲品可折價5元，咖啡提袋則每個售價1元，微波食品雙北市可直接購買「專用垃圾袋」，裝完購物的商品後，還可以直接當垃圾袋使用，兼顧環保愛地球。

▲有民眾收到7-11門市群組通知，指咖啡提袋、微波提網都將取消，引起網路熱議。（圖／記者黃韻文攝）
▲有民眾收到7-11門市群組通知，指咖啡提袋、微波提網都將取消，引起網路熱議。（圖／記者黃韻文攝）
因應時代消費習慣不同，雖然有許多商品走入歷史，不過也不乏有停賣後回歸的品項，像是7-11除了思樂冰、國民便當回歸外，近期也重新開賣現擠霜淇淋，也許未來的某一天，網友敲碗的復古品項，也有機會回歸上市！

▲7-11與米其林餐廳推泰奶霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11也重新開賣現擠雙淇淋，推出與米其林1星餐廳合作的濃郁泰奶口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

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