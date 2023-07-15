回擊吳子嘉！柯文哲：必須花10小時對稿的談話節目是假的
原定22日舉行的柯文哲《董事長開講》高雄場粉絲見面會臨時喊卡，吳子嘉昨坦言與柯文哲吵架了，批評柯文哲把「總統選舉當作綜藝節目在處理」。柯文哲今在南投受訪時回擊，指上一個談話性節目要花10小時對稿，「出來不就是假的嗎？乾脆拿稿子出來就好！我上節目不要騙觀眾。」對於未來是否再合作，他說「我一次就嚇到了」。
記者顏幸如／南投報導
民眾黨總統參選人柯文哲下周六（22日）的《董事長開講粉絲見面會高雄場》，因報名人數太少喊卡。民眾黨與《美麗島電子報》董事長吳子嘉這兩天隔空喊話，吳子嘉指侯友宜、郭台銘都不會像柯文哲般不回電、不接他電話，「全台灣就只有他一人敢這樣對我」，並批評柯太傲慢、自己和柯文哲吵架，「若他當著我的面，我就把他扁一頓了」，並指「民眾黨就是過不了濁水溪」。
柯文哲今（15）日下午參加民眾黨草屯辦事處揭牌儀式，受訪時回擊吳子嘉的《董事長開講》，「上一個談話節目要花10個鐘頭這樣cu，問什麼題目\要答什麼全部對好的，乾脆把稿子拿出來念就好。」柯文哲說，他願意拿出最真實的一面來表現、希望上節目不要騙觀眾，結果「最後全部是排演的、全部是假的」！
吳子嘉批評柯文哲太傲僈，不接電話不回電。柯文哲說，自己的Line大概還有5萬個留言未讀，每天那麼多訊息不可能通通回；幕僚會收集各方邀請，但不會人家來約就馬上定行程，否則「會發生前一個鐘頭在台北、下一個在高雄這種荒謬事情」。
對於吳子嘉批評民眾黨跨不過濁水溪。柯文哲說，他從不諱言民眾黨在北部的支持度比較高、南部比較低，未來會花更多時間到南部宣傳。「我個人比較樂觀，民眾黨會努力、慢慢朝中南部擴張。」
柯文哲再度重申「一個談話節目花10個鐘頭在對稿，出來不就是假的嗎？要這樣的話拿稿子出來念就好」。被問未來還會不會參加《董事長開講》？他說「我不知道，老實講一次就嚇到了」。