《地獄里長》林哲熹痛失阿嬤王彩樺　勇闖地獄第一殿遇孟婆蔡嘉茵

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場翻車重頭戲，除了演員情緒相當沉重，拍攝環境也非常刻苦，王彩樺入夜後躺在蚊蟲遍佈的山谷草地裡，一動也不能動，她直言演出時其實不會感到害怕，「因為我相信每個空間裡面都有一些有情的眾生，只要我們心存善念，就不用害怕祂們，只是蚊子很多又不能動、不能打比較痛苦。」此外，邀來曾演出《花甲男孩轉大人》的「花甲姐姐」林意箴客串指揮災難現場的檢察官，她透露一到拍攝現場就被震懾到，「彷彿置身在新聞畫面裡才會出現的災難現場，也再次驚嘆瞿導對大場面的調度，處理每個環節之餘也照顧到所有細節，讓演員可以更容易進入角色狀態。」導演瞿友寧表示：「遊覽車的搜救戲拍了兩天，前期規劃超過兩個月，找到可以掌控安全顧慮並且對生態環境沒有任何影響的地段，拍攝時也請到真正的義消搜救隊，做足了演練後才得以完成這個精彩片段，應該是整齣戲裡最花錢的一場了！」
劇中林哲熹因為太過思念阿嬤，竟開外掛提升見鬼能力，開啟尋找阿嬤的十殿地獄之旅。第一殿「遺忘殿」源自於人往生後喝孟婆湯忘卻這一世記憶的民間傳說，邀請到曾獲台北電影獎最佳新演員的蔡嘉茵客串演出，導演瞿友寧想要反傳統的設計地獄，希望十殿的殿主們能耳目一新，「以往對孟婆的形象都是瘦弱的老太太，反過來第一個就想到蔡嘉茵，從電影《大餓》就非常喜歡她的演技想合作，這次也圓了心願。」蔡嘉茵對此表示：「瞿導邀請我來客串，我就當仁不讓了！當時希望可以詮釋出表面和藹但其實又滿恐怖的孟婆。」首度跟蔡嘉茵合作的林哲熹，在拍攝現場也不忘發揮里長精神，主動打開話匣子，林哲熹說：「我們一見如故，回想起來才發現其實是第一次合作，應該是因為蔡嘉茵給人一種安心感，讓人很放心地對她說自己的事。」
《地獄里長》挑戰台劇新高度，打造全新的「十殿地獄」概念，希望開闢出有別於傳統的可怕地獄形象，導演瞿友寧指出：「在創作的過程中，我們想像進入地獄的過程是人在投胎轉世之前，會經歷人世間七情六慾中比較深切情感的部分，透過這些情感來反省人世間做的事。這個過程也讓羅一凡能夠體會到他跟阿嬤之間缺少、想珍惜的東西是什麼。」劇中的「十殿地獄」依序將以遺忘殿、善惡殿、父母殿、子女殿、愛情殿、朋友殿、事業殿、恩仇殿、手足殿、未來殿來呈現，讓觀眾透過主角羅一凡的切身體會，讓地獄不再是一個太遙遠的想像，而是更貼近真實生活的平行時空。
《地獄里長》故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，各類離奇懸案等待破解的同時，隱藏在3人間巨大的祕密也漸漸浮現。《地獄里長》每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。三立都會台每週五晚間10點播出。每週更新2集，全劇共20集。