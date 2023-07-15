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《地獄里長》林哲熹痛失阿嬤王彩樺　勇闖地獄第一殿遇孟婆蔡嘉茵

▲《地獄里長》林哲熹（右）劇中終於找到「阿嬤」王彩樺，場面惹人鼻酸。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹（右）劇中終於找到「阿嬤」王彩樺，場面惹人鼻酸。（圖／風起娛樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

靈異奇幻愛情喜劇《地獄里長》由風起娛樂、氧氣電影聯合製作，監製暨導演瞿友寧率洪子烜、李青蓉共同執導。林哲熹飾演的「里長羅一凡」在劇中處理鄰里間大小事的真實刻畫引發網友共鳴，王彩樺超齡演出的「一凡阿嬤」也深受觀眾喜愛。本週故事迎來一凡阿嬤搭乘的進香團遊覽車在回程發生翻覆事故，劇組為了營造出逼真的災難搜救現場，不僅有大型遊覽車的爆炸特效，更動員超過9台攝影機、上百名工作人員，以及真正的義消搜救隊加入。林哲熹痛心呼喊尋找阿嬤的演出，讓不能動的王彩樺強忍淚水，也因為阿嬤的離開，劇情開始進入十殿地獄之旅。首先登場的第一殿「遺忘殿」，邀來曾獲台北電影獎最佳新演員的蔡嘉茵客串演出，雍容華麗的詭譎造型令人眼睛為之一亮。今（15）日晚間22點50分導演瞿友寧將與林哲熹、嚴正嵐、王彩樺、林意箴、隆宸翰等演員，在官方社群開線上直播與粉絲暢聊映後感想。

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▲《地獄里長》林哲熹耗盡全身力氣詮釋焦急尋找阿嬤的絕望心境。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹耗盡全身力氣詮釋焦急尋找阿嬤的絕望心境。（圖／風起娛樂提供）
劇中載著一凡阿嬤一行人的遊覽車，不幸發生翻車事故，林哲熹耗盡全身力氣詮釋焦急尋找阿嬤的絕望心境，他表示：「收工後幾乎是被攙扶著上車，一回到飯店就昏睡，隔天起床全身都痠痛得動不了。印象深刻的是要跪在彩樺姐身邊抱著她大喊，導演喊卡之後情緒還是很激動，彩樺姐都會握握我的手或拍拍我的背，即使山谷草叢裡很髒、有很多蟲，她也沒有離開休息，一直坐在原地陪著我，讓我很感動。」這場戲也讓王彩樺難得吐露：「其實我從很小就沒有媽媽，是阿嬤把我養大，我們的感情非常好，所以每當哲熹在叫阿嬤的時候，我也會想起我的阿嬤。戲裡哲熹跟我相依為命，失去了我，他一定非常痛苦，當聽到他一次又一次叫著阿嬤那種聲嘶力竭的聲音，還有他抱著我時的心跳聲，躺在那裡的感受相當真實，眼淚都快忍不住掉下來。」

▲《地獄里長》王彩樺（左三）超齡演出「一凡阿嬤」深受觀眾喜愛，卻不幸遭逢意外。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》王彩樺（左三）超齡演出「一凡阿嬤」深受觀眾喜愛，卻不幸遭逢意外。（圖／風起娛樂提供）
這場翻車重頭戲，除了演員情緒相當沉重，拍攝環境也非常刻苦，王彩樺入夜後躺在蚊蟲遍佈的山谷草地裡，一動也不能動，她直言演出時其實不會感到害怕，「因為我相信每個空間裡面都有一些有情的眾生，只要我們心存善念，就不用害怕祂們，只是蚊子很多又不能動、不能打比較痛苦。」此外，邀來曾演出《花甲男孩轉大人》的「花甲姐姐」林意箴客串指揮災難現場的檢察官，她透露一到拍攝現場就被震懾到，「彷彿置身在新聞畫面裡才會出現的災難現場，也再次驚嘆瞿導對大場面的調度，處理每個環節之餘也照顧到所有細節，讓演員可以更容易進入角色狀態。」導演瞿友寧表示：「遊覽車的搜救戲拍了兩天，前期規劃超過兩個月，找到可以掌控安全顧慮並且對生態環境沒有任何影響的地段，拍攝時也請到真正的義消搜救隊，做足了演練後才得以完成這個精彩片段，應該是整齣戲裡最花錢的一場了！」

▲《地獄里長》「花甲姐姐」林意箴客串演出指揮災難現場的檢察官。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》「花甲姐姐」林意箴客串演出指揮災難現場的檢察官。（圖／風起娛樂提供）
劇中林哲熹因為太過思念阿嬤，竟開外掛提升見鬼能力，開啟尋找阿嬤的十殿地獄之旅。第一殿「遺忘殿」源自於人往生後喝孟婆湯忘卻這一世記憶的民間傳說，邀請到曾獲台北電影獎最佳新演員的蔡嘉茵客串演出，導演瞿友寧想要反傳統的設計地獄，希望十殿的殿主們能耳目一新，「以往對孟婆的形象都是瘦弱的老太太，反過來第一個就想到蔡嘉茵，從電影《大餓》就非常喜歡她的演技想合作，這次也圓了心願。」蔡嘉茵對此表示：「瞿導邀請我來客串，我就當仁不讓了！當時希望可以詮釋出表面和藹但其實又滿恐怖的孟婆。」首度跟蔡嘉茵合作的林哲熹，在拍攝現場也不忘發揮里長精神，主動打開話匣子，林哲熹說：「我們一見如故，回想起來才發現其實是第一次合作，應該是因為蔡嘉茵給人一種安心感，讓人很放心地對她說自己的事。」

▲《地獄里長》蔡嘉茵（左）欣然接受瞿友寧導演欽點客串「孟婆」的挑戰。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》蔡嘉茵（左）欣然接受瞿友寧導演欽點客串「孟婆」的挑戰。（圖／風起娛樂提供）
《地獄里長》挑戰台劇新高度，打造全新的「十殿地獄」概念，希望開闢出有別於傳統的可怕地獄形象，導演瞿友寧指出：「在創作的過程中，我們想像進入地獄的過程是人在投胎轉世之前，會經歷人世間七情六慾中比較深切情感的部分，透過這些情感來反省人世間做的事。這個過程也讓羅一凡能夠體會到他跟阿嬤之間缺少、想珍惜的東西是什麼。」劇中的「十殿地獄」依序將以遺忘殿、善惡殿、父母殿、子女殿、愛情殿、朋友殿、事業殿、恩仇殿、手足殿、未來殿來呈現，讓觀眾透過主角羅一凡的切身體會，讓地獄不再是一個太遙遠的想像，而是更貼近真實生活的平行時空。

▲《地獄里長》林哲熹（左）與地獄第一殿的「孟婆」蔡嘉茵（中）有精彩對手戲。（圖／風起娛樂提供）
▲《地獄里長》林哲熹（左）與地獄第一殿的「孟婆」蔡嘉茵（中）有精彩對手戲。（圖／風起娛樂提供）
《地獄里長》故事講述每天黃昏5點20分就會見到鬼魂的熱血里長羅一凡（林哲熹飾），在遇上篤信法律才能帶來公平正義的菜鳥律師趙暖（嚴正嵐飾），與風度翩翩、溫暖浪漫的菁英律師溫為仁（鄭人碩飾）後，一連串的突發案件接二連三地開始發生，伴隨著「信神」與「法律」的衝突辯證，各類離奇懸案等待破解的同時，隱藏在3人間巨大的祕密也漸漸浮現。《地獄里長》每週六晚間9點公視播出、晚間11點LINE TV上架。每週日凌晨0點於Netflix、MyVideo、iQIYI、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+上架。三立都會台每週五晚間10點播出。每週更新2集，全劇共20集。

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