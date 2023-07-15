陳時中指私幼餵藥案第一時間切割 侯友宜：又多了一位造謠者
針對前衛福部長陳時中批評板橋私幼餵藥案新北市政府第一時間切割，沒有經過詳細調查就給幼兒園處分是不對的。對此，國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（15）日在受訪時回嗆「唉唷又來了」，直言又多了一位造謠者人們，護主不能護到這樣，那是硬拗的。
記者吳嘉億／新北報導
陳時中今日是在受訪時被問到板橋私幼餵藥案說到，侯市府在第一時間切割，沒有經過詳細調查就給予該幼兒園處分，案件也拖了很久，沒有第一時間對幼兒健康處理，反而直接切割，因此賴清德才提醒侯市府應先成立醫療團隊；強調侯市府應該在第一時間對幼兒的健康安全給予處理，而不是急於切割，「這樣是不對的」
新北市政府稍早也反擊發布新聞稿回應。市府副發言人羅婉庭表示，陳時中從不檢視自己為何未獲台北市民青睞，如今復出又重操不問是非，顛非是非；強調市府第一時間就入園稽查，為了保護兒童安全預防性廢止設立許可行政處分，展開全面性調查，並於60天內完成調查，將調查報告提送審議。
新聞稿中提到，陳時中在擔任疫情指揮官任內，包括「要怪，就怪病毒」、請民眾「自主應變」、「校正回歸」等經典「驚句」字字猶言在耳，如今再顛覆三觀，稱讚以彩虹藥水、戒斷症狀等影射性發言涉嫌製造社會恐慌的賴清德其實是為了關心兒童健康，套句陳前時中自己的話，這類顛倒黑白的抱大腿發言實在「大可不必」。