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解嚴紀念日　蔡英文：了解歷史與真相才能走出威權陰影

▲蔡英文、陳建仁等人視察前國防部台灣軍人監獄。（圖／行政院提供）
▲蔡英文、陳建仁等人視察前國防部台灣軍人監獄。（圖／行政院提供）

記者陳佩君／台北報導

選在解嚴紀念日的今（15）日，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人視察前國防部台灣軍人監獄。蔡英文表示，藉由歷史與真相的了解，才能讓台灣走出威權的陰影，成為一個更自由、民主，並能保障人權、實踐社會正義的國家；陳建仁則說，行政團隊一定會牢記所有民主前輩的努力，將轉型正義工作做到盡善盡美，讓台灣成為亞洲地區最好的人權燈塔。

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蔡英文視察前國防部台灣軍人監獄，包含陳建仁、監察院長陳菊、政務委員羅秉成、發言人林子倫、總統府副秘書長張惇涵、法務部長蔡清祥、文化部長史哲、立法委員蘇治芬、國家人權博物館館長洪世芳等亦出席該項活動。

蔡英文致詞時表示，36年前的今天，也就是1987年的7月15日，是台灣民主發展的重要里程碑，因為在這一天，台灣解除戒嚴，長達38年的戒嚴，實施黨禁、報禁、海禁，限制人民言論自由，是生活在民主自由社會的年輕世代，難以想像的年代。

蔡英文指出，新店戒治所過去是「國防部台灣軍人監獄」，是台灣宣布戒嚴後，長期監禁思想異議人士的政治監獄，包含創辦《自由中國》的雷震，美麗島事件的受難者黃信介、姚嘉文、張俊宏，蘇治芬的父親蘇東啟，及在現場的張則周前輩，都曾經被關押在這。

蔡英文提到，這座台灣軍人監獄，已在去年經由促轉會審定為不義遺址，這是目前審定的42處不義遺址中，使用時間最長、最久的場所；她說，不義遺址的審定，就是要指認出這些在威權統治時期，侵害人權的空間場所，並加以保存、活化，未來，走進這些歷史現場，就能被提醒，我們共同的過去，也因此要守護今日的民主自由。

陳建仁則說，去年促轉會正式將此處審定為不義遺址，企盼透過復原與再現，發揚以人權為核心的理念價值，提醒大家勿忘過去威權統治時期迫害人權、壓制民主的歷史傷痕。

陳建仁指出，推動轉型正義是政府義無反顧的責任，政府會持續推動各項轉型正義、人權關懷的工作，守護台灣得來不易的民主、自由、人權。他以最誠摯與緬懷的心，向所有民主前輩和先進致上最高的敬意與感謝，行政團隊一定會牢記各位民主前輩的努力，將轉型正義工作做到盡善盡美，讓台灣成為亞洲地區最好的人權燈塔。

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