解嚴紀念日　蔡英文：了解歷史與真相才能走出威權陰影

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蔡英文致詞時表示，36年前的今天，也就是1987年的7月15日，是台灣民主發展的重要里程碑，因為在這一天，台灣解除戒嚴，長達38年的戒嚴，實施黨禁、報禁、海禁，限制人民言論自由，是生活在民主自由社會的年輕世代，難以想像的年代。
蔡英文指出，新店戒治所過去是「國防部台灣軍人監獄」，是台灣宣布戒嚴後，長期監禁思想異議人士的政治監獄，包含創辦《自由中國》的雷震，美麗島事件的受難者黃信介、姚嘉文、張俊宏，蘇治芬的父親蘇東啟，及在現場的張則周前輩，都曾經被關押在這。
蔡英文提到，這座台灣軍人監獄，已在去年經由促轉會審定為不義遺址，這是目前審定的42處不義遺址中，使用時間最長、最久的場所；她說，不義遺址的審定，就是要指認出這些在威權統治時期，侵害人權的空間場所，並加以保存、活化，未來，走進這些歷史現場，就能被提醒，我們共同的過去，也因此要守護今日的民主自由。
陳建仁則說，去年促轉會正式將此處審定為不義遺址，企盼透過復原與再現，發揚以人權為核心的理念價值，提醒大家勿忘過去威權統治時期迫害人權、壓制民主的歷史傷痕。
陳建仁指出，推動轉型正義是政府義無反顧的責任，政府會持續推動各項轉型正義、人權關懷的工作，守護台灣得來不易的民主、自由、人權。他以最誠摯與緬懷的心，向所有民主前輩和先進致上最高的敬意與感謝，行政團隊一定會牢記各位民主前輩的努力，將轉型正義工作做到盡善盡美，讓台灣成為亞洲地區最好的人權燈塔。