回擊吳子嘉！柯文哲：必須花10小時對稿的談話節目是假的

人氣大PK！「董事長開講」斗內金額曝　柯文哲人氣狠甩侯友宜

▲鴻海集團創辦人郭台銘昨（ 14 ）日晚間前往高雄，參加美麗島電子報董事長吳子嘉所舉辦之「董事長開講」高雄場，活動結束後，媒體人黃揚明彙整直播數據，並指出昨日最高同時觀看人數達 7,773 人，並收到網友 1萬2,112 元新台幣的贊助，對比 10日民眾黨總統參選人柯文哲同樣上「董事長開講」受到的關注，略遜一籌，更有網友翻出國民黨參選人侯友宜數據比較，兩者出現明顯差距，引發議論。 （圖／新頭殼）
▲鴻海集團創辦人郭台銘昨（ 14 ）日晚間前往高雄，參加美麗島電子報董事長吳子嘉所舉辦之「董事長開講」高雄場，活動結束後，媒體人黃揚明彙整直播數據，並指出昨日最高同時觀看人數達 7,773 人，並收到網友 1萬2,112 元新台幣的贊助，對比 10日民眾黨總統參選人柯文哲同樣上「董事長開講」受到的關注，略遜一籌，更有網友翻出國民黨參選人侯友宜數據比較，兩者出現明顯差距，引發議論。 （圖／新頭殼）

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鴻海集團創辦人郭台銘昨（ 14 ）日晚間前往高雄，參加美麗島電子報董事長吳子嘉所舉辦之「董事長開講」高雄場，活動結束後，媒體人黃揚明彙整直播數據，並指出昨日最高同時觀看人數達 7,773 人，並收到網友 1萬2,112 元新台幣的贊助，對比 10日民眾黨總統參選人柯文哲同樣上「董事長開講」受到的關注，略遜一籌，更有網友翻出國民黨參選人侯友宜數據比較，兩者出現明顯差距，引發議論。

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黃揚明今（ 15 ）日在臉書貼出「董事長開講」直播數據，並寫道：「昨天董事長開講郭台銘首場，主頻道斗內金額 1 萬 2112 元，排名昨日台灣 YT 頻道第 4 名。」並指出，同時在線收看人數最高為 7,773 人，在台灣排名第 18 。

昨日擔綱主持人的國民黨台北市議員徐巧芯也在自身頻道同步轉播，在線人數最高為 2,751 人；比特王頻道最高則有 2,495 人同步觀看，三頻道加總約有 13,000 人同時收看郭台銘演講。

雖然柯文哲「董事長開講」高雄場因售票人數未達標準而取消，但對比週一 10 日柯文哲參加「董事長開講」台北場數據一看，收到的贊助達 3萬2,433 元新台幣，勝過郭台銘，更居當天眾頻道之首。

對比國民黨總統參選人侯友宜數據，郭台銘在贊助金額及觀看人數都超過侯友宜，侯在 5 月 20 日新北場獲得 9,370 元新台幣； 5 月 27 日高雄場 3,685 元新台幣，均輸給郭台銘。近日頻傳郭台銘有意參戰總統大選，形成「四腳督」局面，各人選彼此間的網路聲量，更成眾人討論焦點。

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主辦單位頻道「董事長開講」，昨（ 15 ）日收到共 1萬2,112 元新台幣，在台灣所有頻道中排名第 4 。 圖：翻攝自黃揚明（剝雞）臉書
主辦單位頻道「董事長開講」，昨（ 15 ）日收到共 1萬2,112 元新台幣，在台灣所有頻道中排名第 4 。 圖：翻攝自黃揚明（剝雞）臉書


柯文哲 10 日出席董事長開講時，獲 3萬2,433 元新台幣贊助，為當日台灣之首。 圖：翻攝自黃揚明（剝雞）臉書
柯文哲 10 日出席董事長開講時，獲 3萬2,433 元新台幣贊助，為當日台灣之首。 圖：翻攝自黃揚明（剝雞）臉書

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