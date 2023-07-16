人氣大PK！「董事長開講」斗內金額曝 柯文哲人氣狠甩侯友宜
鴻海集團創辦人郭台銘昨（ 14 ）日晚間前往高雄，參加美麗島電子報董事長吳子嘉所舉辦之「董事長開講」高雄場，活動結束後，媒體人黃揚明彙整直播數據，並指出昨日最高同時觀看人數達 7,773 人，並收到網友 1萬2,112 元新台幣的贊助，對比 10日民眾黨總統參選人柯文哲同樣上「董事長開講」受到的關注，略遜一籌，更有網友翻出國民黨參選人侯友宜數據比較，兩者出現明顯差距，引發議論。
Newtalk新聞
黃揚明今（ 15 ）日在臉書貼出「董事長開講」直播數據，並寫道：「昨天董事長開講郭台銘首場，主頻道斗內金額 1 萬 2112 元，排名昨日台灣 YT 頻道第 4 名。」並指出，同時在線收看人數最高為 7,773 人，在台灣排名第 18 。
昨日擔綱主持人的國民黨台北市議員徐巧芯也在自身頻道同步轉播，在線人數最高為 2,751 人；比特王頻道最高則有 2,495 人同步觀看，三頻道加總約有 13,000 人同時收看郭台銘演講。
雖然柯文哲「董事長開講」高雄場因售票人數未達標準而取消，但對比週一 10 日柯文哲參加「董事長開講」台北場數據一看，收到的贊助達 3萬2,433 元新台幣，勝過郭台銘，更居當天眾頻道之首。
對比國民黨總統參選人侯友宜數據，郭台銘在贊助金額及觀看人數都超過侯友宜，侯在 5 月 20 日新北場獲得 9,370 元新台幣； 5 月 27 日高雄場 3,685 元新台幣，均輸給郭台銘。近日頻傳郭台銘有意參戰總統大選，形成「四腳督」局面，各人選彼此間的網路聲量，更成眾人討論焦點。
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