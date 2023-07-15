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泰利颱風沒來也送雨！劇烈雨彈「這時間」開轟　連續4天濕答答

▲泰利颱風今（15）日下午生成，中央氣象局提醒，今晚開始到明（16）日白天，颱風外圍雲系影響，全台各地的的降雨機率都提高。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲泰利颱風今（15）日下午生成，中央氣象局提醒，今晚開始到明（16）日白天，颱風外圍雲系影響，全台各地的的降雨機率都提高。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者張志浩/綜合報導

泰利颱風今（15）日下午生成，是今年第4號颱風，中央氣象局表示，今晚開始到明（16）日白天，颱風外圍雲系影響，全台各地的的降雨機率都提高，尤其南部地區和明日中午過後的各地山區，要注意局部大雨的發生，下週三（7月19日）前水氣持續增多，各地降雨機率持續增加，民眾外出務必攜帶雨具。

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氣象局指出，今晚起至明日，白天颱風外圍雲系影響，台灣東半部、基隆北海岸、南部地區、各地山區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，其它地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，南部地區及山區要小心大雨。明晚「低壓帶」影響，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，東部及東南部地區有局部較大雨勢發生的機率，其它地區及澎湖、金門、馬祖也都有局部短暫陣雨或雷雨。

▲週末2天受到「準泰利颱風」影響，台灣水氣偏多，降雨變得明顯，其中東半部、南部、基隆北海岸要留意較大雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲週末2天受到「準泰利颱風」影響，台灣水氣偏多，降雨變得明顯，其中東半部、南部、基隆北海岸要留意較大雨勢。（圖／中央氣象局提供）
下週一至下週二（7月17日至7月18日）低壓帶影響，水氣持續增多，各地降雨機率增，東半部及恆春半島有短暫陣雨，東部及東南部地區有局部較大雨勢，其它地區都有局部短暫陣雨。下週三至下週五（7月19日至7月21日）水氣減少，降雨轉為局部地區；東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

此外，除了泰利颱風生成，在下週四（7月20日）後，可能還會有颱風發展的情況，氣象專家賈新興指出，目前推估在下週五至下週六（7月21日至7月22日）左右，還有一顆颱風生成的機會，初步研判路徑跟泰利颱風類似。

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