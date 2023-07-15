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「玫嬪」何泓姍來台！爆霍建華拍《如懿傳》私下1習慣

▲「玫嬪」何泓姍（左）來台宣傳新作《不二兄弟》，爆料霍建華在拍《如懿傳》時會帶小抄。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）
▲「玫嬪」何泓姍（左）來台宣傳新作《不二兄弟》，爆料霍建華在拍《如懿傳》時會帶小抄。（圖／翻攝自《如懿傳》微博）

記者黃雅琪/台北報導

2023兩岸電影展受邀來台放映，《不二兄弟》主要演員林哲熹、李茂、何泓姍，今（15）日接受台灣媒體訪問。曾演出《如懿傳》「玫嬪」的何泓姍，也分享曾與霍建華合作的趣事，她提到古裝戲台詞複雜，霍建華都會隨身攜帶小抄，等到開拍時再趕緊收起來，與現代戲拍攝上不太一樣。

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▲何泓姍在《不二兄弟》飾演「素恩」一角。（圖／兩岸電影展）
▲何泓姍在《不二兄弟》飾演「素恩」一角。（圖／兩岸電影展）
《不二兄弟》是在2019年拍攝的電影，劇情講述：患有自閉症的哥哥文光（李茂飾演）與弟弟文修（林哲熹飾演）相依為命，面對生活的坎坷雖有爭吵和紛爭，卻總會相互扶持、共同成長的暖心故事。電影拍攝結束，演員們4年後再次相遇，林哲熹回憶起第一次在廈門見到李茂的情形，他深感李茂是個專業演員，殊不知隔天開拍李茂立刻入戲，沉浸在自閉症患者角色中，直接嚇壞林哲熹。

演出自閉症患者的李茂，坦言這是他目前覺得最難出戲的角色，他提到《不二兄弟》殺青後：「緊接著去武漢拍了一個，從日本回來留學做IT的高科技『海歸』。」李茂表示，他後來看了開鏡照片後，才發現自己完全沒有脫離角色，還沉浸在自閉症患者的狀態中；另外，他近日前往十分車站拍照時，傳照片與老婆弦子分享後，也被問說：「這是『文光』嗎？」

▲《不二兄弟》主演李茂（左起）、何泓姍與林哲熹，暢談拍攝過程故事。（圖／兩岸電影展）
▲《不二兄弟》主演李茂（左起）、何泓姍與林哲熹，暢談拍攝過程故事。（圖／兩岸電影展）
林哲熹透露，《不二兄弟》導演郭修篆的哥哥也是一名自閉症患者，同時他還是數學系教授；林哲熹為了完美詮釋照顧者「文修」，與導演花費很多時間聊天：「我那時候了解到是他們比較辛苦的一面，但導演這麼多年來找到跟哥哥相處的方式，他哥哥的狀況是個會認真專注在某件事上，所以只要家中有什麼東西壞掉，就請哥哥研究，最後家中的東西都完美修好。」

何泓姍在片中演出「素恩」一角，開拍前也接觸許多自閉症家庭，她說：「很多學校沒有辦法接納他們，所以當時林哲熹在飾演自閉症患者哥哥時，我看到他頭上有烏雲的感覺。」李茂也提到，有次在特教學校田調時，他看見一位媽媽送男孩到校遲到，媽媽一臉疲倦，就連男孩一直用頭撞玻璃她都沒有阻止：「那時候早上八點多，我看媽媽的眼神非常疲憊且渙散，我覺得林哲熹在戲中有那樣的狀態。」

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