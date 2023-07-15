「玫嬪」何泓姍來台！爆霍建華拍《如懿傳》私下1習慣

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演出自閉症患者的李茂，坦言這是他目前覺得最難出戲的角色，他提到《不二兄弟》殺青後：「緊接著去武漢拍了一個，從日本回來留學做IT的高科技『海歸』。」李茂表示，他後來看了開鏡照片後，才發現自己完全沒有脫離角色，還沉浸在自閉症患者的狀態中；另外，他近日前往十分車站拍照時，傳照片與老婆弦子分享後，也被問說：「這是『文光』嗎？」
林哲熹透露，《不二兄弟》導演郭修篆的哥哥也是一名自閉症患者，同時他還是數學系教授；林哲熹為了完美詮釋照顧者「文修」，與導演花費很多時間聊天：「我那時候了解到是他們比較辛苦的一面，但導演這麼多年來找到跟哥哥相處的方式，他哥哥的狀況是個會認真專注在某件事上，所以只要家中有什麼東西壞掉，就請哥哥研究，最後家中的東西都完美修好。」
何泓姍在片中演出「素恩」一角，開拍前也接觸許多自閉症家庭，她說：「很多學校沒有辦法接納他們，所以當時林哲熹在飾演自閉症患者哥哥時，我看到他頭上有烏雲的感覺。」李茂也提到，有次在特教學校田調時，他看見一位媽媽送男孩到校遲到，媽媽一臉疲倦，就連男孩一直用頭撞玻璃她都沒有阻止：「那時候早上八點多，我看媽媽的眼神非常疲憊且渙散，我覺得林哲熹在戲中有那樣的狀態。」