NBA／詹皇史上第一人！還有10大里程碑在等著他

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在NBA歷史上沒有一位球員在39歲的年齡能夠得到賽季平均21分以上的得分，目前的紀錄是2002-03年球季Karl Malone的20.6分。而LeBron James在2021-22年賽季曾創下以37歲的年齡取得賽季平均30.3分的紀錄。要知道，從來沒有一位NBA球員能夠在35歲以上還能夠賽季平均得分21分以上。所以對於LeBron James來說，以39歲取得賽季平均21分以上，是非常有機會的
除此之外，LeBron James還非常有機會超過前爵士隊球星「郵差」Karl Malone，成為唯一一個在39歲或以上的年齡，賽季平均上場超過33分鐘的球員，以及有機會挑戰John Stockton在2001-02年所保持的最年長助攻紀錄(賽季場均8.2助攻)，和加入Robert Parish與Karl Malone所保持的39歲或以上，賽季場均8個或更多助攻的紀錄。
2. 史上第一個入選20次全明星賽
LeBron James已經追平Kareem Abdul-Jabbar的全明星賽出場最多紀錄(19次)，但由於Kareem Abdul-Jabbar在1989年是以受傷替補的身分入選，事實上LeBron James已經完成了19次出戰並19次入選全明星賽的紀錄。如果下個賽季再次入選全明星賽並上場，那麼LeBron James將把紀錄提升到20次入選、20次出場的歷史紀錄。
3. NBA年度最佳陣容
LeBron James非常有機會成為史上第一位入選20次最佳陣容的球員。要知道現在LeBron James入選19次的最佳陣容紀錄，已經是打破Tim Duncan、Kareem Abdul-Jabbar以及Kobe Bryant的15次入選紀錄。如果LeBron James再次入選，那紀錄將再一次刷新。
4. 歷史第二多上場時間
目前LeBron James的生涯上場時間為54,092分鐘，LeBron James需要再幾個賽季才有機會打破Kareem Abdul-Jabbar的57,446分鐘上場歷史第一紀錄。但LeBron James只與目前歷史第二的Karl Malone只差780分鐘，如果LeBron James在下個賽季能夠保持與這個賽季相同的平均上場時間，那麼非常有機會超越Karl Malone來到歷史第二。
5. 歷史前三罰球得分
LeBron James在罰球得分中目前以8,087分排在史上第四名，與第三名的Kobe Bryant還差291分，但如果LeBron James能夠像去年一樣平均每場4.6分，那麼64場比賽之後LeBron James就能夠超越Kobe Bryant，對於LeBron James是非常有機會挑戰成功的。
6. 超越Kareem Abdul-Jabbar與Moses Malone的歷史籃板數
歷史上只有10名NBA球員生涯籃板數來到9000次，LeBron James目前以9001次排在第10名，如果LeBron James像這賽季平均每場7.1個籃板，那麼LeBron James需要打56場才能超過Kareem Abdul-Jabbar(9394次)，68場才能超過Moses Malone(9481)的紀錄。
7. 生涯三分球命中里程碑
LeBron James以2261分的三分球排在第九名，距離第8名的Jason Terry只有21分，距離第七的Vince Carter只有29分，差距都並不大。只要LeBron James像他自己在2021-22年賽季場均2.9個三分球，並在66場比賽中全數出場，那麼LeBron James將超越他的前隊友Kyle Korver的2450分來到第五名。
8. 季後賽三分球里程碑
LeBron James的另一個三分球里程碑，是如果他在2023-24球季季後賽上，投出40個三分球，那麼LeBron James將加入與Stephen Curry和Klay Thompson同樣的生涯季後賽500顆三分球的行列。
9. 出手投籃次數里程碑
儘管LeBron James並不認為自己是一名得分手，但他生涯一共出手投籃了28044次，比Kareem Abdul-Jabbar生涯的出手數只少了263次。如果LeBron James在下個賽季平均每場22.2次出手的話，將在22場比賽後成為歷史第一。
10. 阻攻
LeBron James目前生涯的阻攻總數數為2186個，在歷史排行榜中排名第九位，僅僅落後第八名的Clyde Drexler 21個。如果LeBron James像2022-23年賽季一樣，賽季場均0.9個阻攻，那將在24場比賽之後成功超越Clyde Drexler來到歷史第八名。