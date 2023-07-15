克制北韓射飛彈　南韓要求中國扮演「建設性角色」

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朴振的辦公室表示，北韓若能停止挑釁並恢復對話，符合首爾與北京的共同利益。
南韓外交部在聲明中表示：「朴振部長…強調，為了朝鮮半島的和平與穩定，中國方面此時更應該扮演建設性角色。」
聯合國安全理事會（United Nations Security Council）數年來對於如何處理北韓問題意見分歧。中國和俄羅斯曾表示，施加更多制裁無助於緩解緊張情勢；華府則指控北京和莫斯科替北韓擋住更多制裁，造成平壤愈來愈大膽。
中國與南韓關係近來因為中國駐首爾大使邢海明的發言而惡化。他6月與南韓共同民主黨黨魁李在明會面時提到，「在美國全力打壓中國的狀況下，有人賭美國會贏、中國將敗北」，「這完全是錯誤的判斷，沒有徹底掌握歷史的潮流」。
邢海明並強調，「可以確定的是，現在賭中國會輸的人，之後一定會後悔」。
南韓總統尹錫悅今年4月已激怒北京。當時他說，台灣議題不只是中國與台灣之間的問題，而是與北韓類似的「全球性」議題。
根據中國外交部今天發布的會面重點紀錄，王毅在東協會議場合告訴朴振，「台灣是中國核心利益中的核心，事關中韓關係的政治基礎和基本信義。希望韓方恪守一個中國原則，審慎妥善處理」。
中國外交部的新聞稿還表示，王毅與朴振「就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換了意見」，但未說明更多細節。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120715