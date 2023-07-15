挨批包租公遭疑參加居住正義遊行正當性 侯友宜口誤「熱飯冷炒」
時代力量前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢，明日將在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」遊行，對於也將出席的國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜，今（15）日出席新北市模範父親表揚典禮前受訪，被問到遭外界批評「包租公」爭議、質疑參加居住正義遊行的正當性。對此侯友宜先感嘆「選舉的奧步又來了」，強調這是「熱飯冷炒」（口誤），他向監察院申報的財產一切合法，大家都可以去檢驗。
記者吳嘉億／新北報導
對於明日凱道「居住正義」的遊行，侯友宜表示，民進黨的20萬社宅政策跳票，對手、民進黨主席賴清德也說「房價正在降」，引起社會大眾的不滿，明天會齊上凱道；指出為了實踐居住正義，他提出租金實價登錄、房租支出列扣舉列除額上限、拚多元社宅提升數量、防止炒作實踐漲價歸公、保障社宅青年（育嬰戶）優先入住名及提高多次落籤者中籤率等，相關社會住宅政策，也在她的臉書有初步的發表。
至於明日遊行中是否會與對手、民眾黨主席柯文哲互動？侯友宜表示，他跟柯文哲本來就是認識的朋友，兩人的互動會非常的自然，大家見面若有機會碰面會打招呼，大家一起面對司法改革、居住正義的問題，大家一起讓沒有辦法做到的民進黨下架。
另外記者還問到，對於黃國昌涉及非法占用國有地，是否會在明天遊行上親自對他說？對此，侯友宜則是簡短回應，「一切按照規定辦理」。