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藍白合講半年喊柯侯配不可能　柯文哲：叫我自盡的意思？

▲柯文哲今到南投縣粉絲見面會，以「改變成真」為題進行演說。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供，2023.07.15）
▲柯文哲今到南投縣粉絲見面會，以「改變成真」為題進行演說。（圖／台灣民眾黨南投縣黨部提供，2023.07.15）

記者顏幸如／南投報導

2024總統立委大選，藍白合喊了許久未見實際進度，民眾黨主席柯文哲指出，國民黨「誰代表藍？要合什麼？」都沒說清楚，一下要併購民眾黨、一下要無條件投降，又喊柯侯配百分之百不可能，「這個不可以那個不可能，是要我自盡嗎？」對於侯友宜自認民調落後是因提名太晚，柯文哲舉韓國瑜為例，直指癥結在「市長帶職參選」導致觀感不佳。

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民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日在黨籍南投縣議員簡千翔陪同下，先到草屯陳府將軍廟參香，隨後為民眾黨草屯辦事處揭牌，接著到君庭會館的粉絲見面會演說。

柯文哲受訪時被問到，昨天聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶當面向他提及「藍白合、白藍合」，以及金溥聰說，柯侯配是百分之百不可能的，但不排斥雙方一起下架民進黨，民眾黨的態度與底線如何？

柯文哲說，談藍白合得先釐清兩點「誰代表藍？到底要談什麼？」藍營每天在媒體說要藍白合、講了大半年，又說要把民眾黨併購啦！還有什麼無條件投降，什麼柯侯配不可以，「這個不可以那個不可以，是要我自盡嗎？」

針對金溥聰說不排斥一起下架民進黨，柯文哲說，民眾黨的底線就是台灣可以更好，他的底線就是自己演講時經常說的「希望台灣因為有我們會更好」。

對於國民黨總統擬參選人侯友宜認為，自己民調敬陪末座的原因是黨徵召太晚，柯文哲不以為然，還說「其實這都是預料中的事」。他舉4年前韓國瑜為例，尚未提名時聲勢很高，開始選舉後支持度就狂掉，「有實際執政經驗的人就知道，要同時扮演候選人和行政首長有困難」。

柯文哲說，行政首長和議員不一樣，「議會有很多議員，多一個少一個或許沒人注意到」，但行政首長有很多重要工作，不管過去的高雄還是現在的新北，「颱風地震火災槍擊案什麼奇奇怪怪的事一大堆，市長跑出去選舉還把主要幹部都帶走，新北市政府一定陷入無政府狀態，整個地方政府效益出問題」。他說，台灣很小，任何城市的問題一定會慢慢傳到各地去。

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