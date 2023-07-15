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Makiyo曾為愛奔美國！身陷「羅密歐」三角戀　閃嫁男友1年後離婚

▲Makiyo（右）今日發表離婚聲明，和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（圖／衛視中文台提供）
▲Makiyo（右）今日發表離婚聲明，和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（圖／衛視中文台提供）

記者賴禹妡/綜合報導

39歲日台混血女星Makiyo（川島茉樹代）去年5月和醫美股東男友金翊翔登記結婚，兩人婚後育有1子，沒想到她今（15）日發表離婚聲明，坦言彼此因為個性不合已經辦好離婚手續，結束1年2個月的婚姻。而Makiyo過去情史精彩，除了曾陷入歐漢聲、羅志祥的三角戀疑雲，還在醉毆計程車司機事件中，爆出和友寄隆輝的戀情，更曾傳出為愛私奔到美國。 

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Makiyo最廣為人知的一段感情，就是和「羅密歐」的三角戀，她2000年和歐漢聲交往，男方在當兵前將她託付給好友羅志祥，希望能幫忙照顧女友，沒想到最後Makiyo和羅志祥擦出愛火。雖然羅志祥一再強調自己沒有搶兄弟女友，但仍傳出兩人因此種下心結，Makiyo多年後才在節目上坦言，當初是和歐漢聲分手後才和羅志祥交往，替羅志祥還原當年真相。 

▲Makiyo最為人知的一段感情，就是和歐漢聲（左）、羅志祥（右）的三角戀。（圖／歐漢聲、羅志祥IG）
▲Makiyo最為人知的一段感情，就是和歐漢聲（左）、羅志祥（右）的三角戀。（圖／歐漢聲、羅志祥IG）
Makiyo在2006年和邱復生之子邱舜（Milton）交往，她還為了愛遠赴美國舊金山生活，2007年7月才返回台灣，兩人戀情也僅維持3年。Makiyo於2012年爆出醉毆計程車司機事件，引起社會一陣轟動，她和友寄隆輝的戀情也跟著曝光，最後男方遭驅逐出境返回日本，兩人也走上分手一途。 

▲Makiyo去年5月20日和金翊翔登記結婚，兩人同年底迎來兒子。（圖／經紀人提供）
▲Makiyo（右）去年5月20日和金翊翔登記結婚，兩人同年底迎來兒子。（圖／經紀人提供）
Makiyo去年5月19日宣布懷孕，並於5月20日和男友金翊翔登記結婚，兩人同年底迎來兒子，但Makiyo卻在坐月子期間，開直播控訴老公6大罪狀，包含吃光她的月子餐、吵架收拾行李威脅走人等行為。今日Makiyo宣布兩人離婚，坦言有受到之前爭吵的影響，雙方因為個性不合，選擇結束1年2個月的婚姻，並互相給予祝福。 

▲Makiyo和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
▲Makiyo和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
Makiyo（川島茉樹代）
民族：台日混血
婚姻：與金翊翔先有後婚，2022年5月20日結婚～2023年7月14日離婚
子女：1子
年齡：1984年6月12日（39歲）
出生：出生神奈川縣橫濱市
家族：父親為日本黑道成員，母親是台灣人，有兩個姐姐
代表作品：
《麻辣鮮師》第一代片尾曲〈養我一輩子〉
事蹟：
2012年爆出酒醉毆打計程車司機事件
2013年宣布戒酒成功
2016年赴大陸工作
2017年開始參加台灣部分綜藝節目，成為通告藝人

10歲跟母親回台灣，就讀台北日僑學校小學、國中學習中文，台北日僑學校中學輟學。
2000年因接拍Panasonic手機GD-90廣告受矚目，隨後推出第一張個人同名專輯開啟演藝生涯。後轉型當娛樂節目主持人，並接拍多部電視劇。

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