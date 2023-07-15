Makiyo爸爸是日本黑道「家世背景曝光」！與愛紗爆不合閨密情鬧翻
▲Makiyo（右）今（15）日宣布與老公小金（左）離婚。（圖／經紀人提供）
記者郭佩蓉/綜合報導
｜ 2023-07-15 18:19:57 2023-07-15 19:00:52
女星Makiyo（川島茉樹代）和老公小金於2022年5月20日登記結婚、11月產下兒子，當時因剖腹產承受巨大痛苦的她，與老公數次爆發爭吵，屢屢登上新聞版面。今（15）日她無預警宣布
離婚，原因是個性不合，婚姻維持1年2個月便宣告結束，讓粉絲們相當驚訝。事實上，Makiyo父親為日本黑道成員，母親則為台灣人，她10歲時跟隨母親來台灣，2000年因為接拍手機廣告爆紅，隨後推出第一張個人同名專輯；而她與「曾經的閨密」千田愛紗爆不合傳聞，一直以來也備受網友討論。
出生於日本神奈川縣橫濱市的Makiyo，爸爸是日本黑道成員，媽媽是台灣人，家庭成員還有另外兩個姐姐。她在10歲時跟隨媽媽腳步，從日本來台灣發展，2000年因接拍手機廣告踏入台灣演藝圈、受到矚目，隨後推出第一張個人同名專輯《Makiyo同名專輯》，開啟演藝生涯，其中歌曲〈養我一輩子〉更成為偶像劇《麻辣鮮師》片頭曲，Makiyo也因此爆紅，接下來幾年，她陸續發行許多張專輯，像是《天天說愛我》、《再見17歲》、《Sign of Wish》、《NEGAI心願》、《花園心事（garden）》、《直到櫻花盛開時》、《魔術代》、《夜電 Girls Power》和《莫言》單曲。 ▲Makiyo（左）和老公小金（右）因個性不合離婚。（圖／翻攝自Makiyo臉書） 除了發行唱片，Makiyo亦主持娛樂節目與接拍多部電視劇，像是主持節目《娛樂百分百》、《FUN什麼東西》、《男生女生配》和《美麗達人》，以及代班主持《我猜我猜我猜猜猜》、《模范棒棒堂》等節目；她也出演、客串過不少電視劇，如《女生向前走》、《住左邊住右邊》、《愛情兩好三壞》和《泡沫之夏》等，累積不少死忠粉絲。 ▲Makiyo 10歲時跟隨媽媽腳步，從日本來台灣發展，2000年因接拍手機廣告踏入台灣演藝圈、受到矚目。（圖／Makiyo臉書） Makiyo與樂團大嘴巴成員之一、來自日本的千田愛紗曾經是好姐妹，但多年前兩人爆出不合傳聞，甚至傳出兩人不願共用廣播金鐘獎的化妝間，閨密情鬧翻的原因，似乎是因為愛紗加入大嘴巴走紅以後才開始變掛。Makiyo曾在《康熙來了》表示有位好友走紅後避不見面，甚至在化妝間碰到也裝不熟，雖然她當時並未指名道姓，但網友們也瘋猜她就是在指愛紗，不過對於傳聞，兩人始終沒有承認，至今關係仍是個謎，也讓許多網友、粉絲相當關注。 ▲愛紗與Makiyo曾是好姐妹，兩人於多年前鬧不合。（圖／NOWnews資料照） ▲Makiyo和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖） Makiyo（川島茉樹代） 民族：台日混血 婚姻：與金翊翔先有後婚，2022年5月20日結婚～2023年7月14日離婚 子女：1子 年齡：1984年6月12日（39歲） 出生：出生神奈川縣橫濱市 家族：父親為日本黑道成員，母親是台灣人，有兩個姐姐 代表作品： 《麻辣鮮師》第一代片尾曲〈養我一輩子〉 事蹟： 2012年爆出酒醉毆打計程車司機事件 2013年宣布戒酒成功 2016年赴大陸工作 2017年開始參加台灣部分綜藝節目，成為通告藝人 10歲跟母親回台灣，就讀台北日僑學校小學、國中學習中文，台北日僑學校中學輟學。 2000年因接拍Panasonic手機GD-90廣告受矚目，隨後推出第一張個人同名專輯開啟演藝生涯。後轉型當娛樂節目主持人，並接拍多部電視劇。