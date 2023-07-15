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Makiyo離婚！曾酒後施暴司機　復出再捲黑人「滴酒不沾」假聲明

▲Makiyo宣布與金翊翔離婚，她曾酒後施暴司機重創演藝事業，復出多年後再捲入黑人「滴酒不沾」假聲明，爭議不斷。（資料圖／中天提供）
▲Makiyo宣布與金翊翔離婚，她曾酒後施暴司機重創演藝事業，復出多年後再捲入黑人「滴酒不沾」假聲明，爭議不斷。（資料圖／中天提供）

記者黃雅琪/綜合報導

現年39歲的台日混血女藝人Makiyo（川島茉樹代），今（15）日宣布與金翊翔離婚消息，她坦言兩人個性不合，在昨日正式辦理離婚手續。Makiyo曾在酒後毆打林姓計程車司機，重創演藝事業；事隔11年後，她重返台灣綜藝圈成為通告藝人，近日疑似配合范瑋琪做出假聲明，替捲入性騷擾風波的「黑人」陳建州背書「滴酒不沾」一事，再次引發爭議。

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▲Makiyo（右）今日發表離婚聲明，和老公金翊翔結束1年2個月的短命婚姻。（圖／衛視中文台提供）
▲Makiyo（右）今日發表離婚聲明，和老公金翊翔結束1年2個月的短命婚姻。（圖／衛視中文台提供）
2012年，Makiyo與日本籍男性友人友寄隆輝，酒後捲入毆打計程車司機事件，當時她指控計程車司機襲胸，態度毫無悔意引起外界撻伐；案件調查期間，Makiyo對外說詞反覆，其罹癌化療中的母親還出面替女兒道歉。最終，踹人錄影帶、錄音帶曝光，證實Makiyo對林姓計程車司機施暴，並教唆友寄隆輝毆打司機。Makiyo被依傷害罪判10個月徒刑、緩刑3年；友寄隆輝判處1年徒刑、緩刑4年。

▲Makiyo去年5月20日和金翊翔登記結婚，兩人同年底迎來兒子。（圖／經紀人提供）
▲Makiyo去年5月20日和金翊翔登記結婚，兩人同年底迎來兒子。（圖／Makiyo經紀人提供）
事後，林姓司機經過急救後甦醒，表示願意原諒Makiyo等人，前提是涉嫌人必須誠心認錯並坦承面對，Makiyo在林姓司機甦醒後不久，偕同母親並邀媒體採訪前往探視受害司機表示欲當面道歉，但被家屬拒於門外。Makiyo投資的忍者餐廳遭到抵制，代言廠商也紛紛拒絕聘用她，淡出台灣演藝圈在中國大陸工作。2017年開始，Makiyo開始錄製台灣綜藝節目，以通告藝人的身分回歸。

▲Makiyo和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
▲Makiyo和老公金翊翔結束1年2個月的婚姻。（（圖／《NOWnews今日新聞》社群製圖）
Makiyo（川島茉樹代）
民族：台日混血
婚姻：與金翊翔先有後婚，2022年5月20日結婚～2023年7月14日離婚
子女：1子
年齡：1984年6月12日（39歲）
出生：出生神奈川縣橫濱市
家族：父親為日本黑道成員，母親是台灣人，有兩個姐姐
代表作品：
《麻辣鮮師》第一代片尾曲〈養我一輩子〉
事蹟：
2012年爆出酒醉毆打計程車司機事件
2013年宣布戒酒成功
2016年赴大陸工作
2017年開始參加台灣部分綜藝節目，成為通告藝人

10歲跟母親回台灣，就讀台北日僑學校小學、國中學習中文，台北日僑學校中學輟學。
2000年因接拍Panasonic手機GD-90廣告受矚目，隨後推出第一張個人同名專輯開啟演藝生涯。後轉型當娛樂節目主持人，並接拍多部電視劇。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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