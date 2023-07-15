Makiyo離婚！曾酒後施暴司機　復出再捲黑人「滴酒不沾」假聲明

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事後，林姓司機經過急救後甦醒，表示願意原諒Makiyo等人，前提是涉嫌人必須誠心認錯並坦承面對，Makiyo在林姓司機甦醒後不久，偕同母親並邀媒體採訪前往探視受害司機表示欲當面道歉，但被家屬拒於門外。Makiyo投資的忍者餐廳遭到抵制，代言廠商也紛紛拒絕聘用她，淡出台灣演藝圈在中國大陸工作。2017年開始，Makiyo開始錄製台灣綜藝節目，以通告藝人的身分回歸。
Makiyo（川島茉樹代）
民族：台日混血
婚姻：與金翊翔先有後婚，2022年5月20日結婚～2023年7月14日離婚
子女：1子
年齡：1984年6月12日（39歲）
出生：出生神奈川縣橫濱市
家族：父親為日本黑道成員，母親是台灣人，有兩個姐姐
代表作品：
《麻辣鮮師》第一代片尾曲〈養我一輩子〉
事蹟：
2012年爆出酒醉毆打計程車司機事件
2013年宣布戒酒成功
2016年赴大陸工作
2017年開始參加台灣部分綜藝節目，成為通告藝人
10歲跟母親回台灣，就讀台北日僑學校小學、國中學習中文，台北日僑學校中學輟學。
2000年因接拍Panasonic手機GD-90廣告受矚目，隨後推出第一張個人同名專輯開啟演藝生涯。後轉型當娛樂節目主持人，並接拍多部電視劇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
民族：台日混血
婚姻：與金翊翔先有後婚，2022年5月20日結婚～2023年7月14日離婚
子女：1子
年齡：1984年6月12日（39歲）
出生：出生神奈川縣橫濱市
家族：父親為日本黑道成員，母親是台灣人，有兩個姐姐
代表作品：
《麻辣鮮師》第一代片尾曲〈養我一輩子〉
事蹟：
2012年爆出酒醉毆打計程車司機事件
2013年宣布戒酒成功
2016年赴大陸工作
2017年開始參加台灣部分綜藝節目，成為通告藝人
10歲跟母親回台灣，就讀台北日僑學校小學、國中學習中文，台北日僑學校中學輟學。
2000年因接拍Panasonic手機GD-90廣告受矚目，隨後推出第一張個人同名專輯開啟演藝生涯。後轉型當娛樂節目主持人，並接拍多部電視劇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110