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新北表揚55位模範父親　侯友宜提舊腳踏車憶父恩

▲新北市政府辦理年度模範父親表揚典禮，新北市長侯友宜出席表揚55位模範父親。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.15）
▲新北市政府辦理年度模範父親表揚典禮，新北市長侯友宜出席表揚55位模範父親。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.07.15）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府今（15）日辦理年度模範父親表揚典禮，新北市長侯友宜出席表揚55位模範父親，除了提前預祝父親節快樂外，也表示大部分的爸爸都要扛起家計，也要當孩子們的學習典範，
所以一生當中都用感恩的心情看待爸爸。

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侯友宜致詞時表示，就像他小時候一樣，爸爸很辛苦，每天都是努力工作、養家餬口，讓家人每天都能有頓飯吃，所以永遠感謝爸爸，便在辦公室擺了一台舊腳踏車，那是當年父親每天踩著去載豬肉，然後回到市場販賣，以此撫養全家、讓孩子們受教育，雖然父親不在了，那種樸實、認真努力的精神，影響自己一輩子。

侯友宜接著說，其中今年最高齡的103歲新莊區模範父親李裕，他是位從大陸到台灣，在台灣又經過八二三炮戰的洗禮，是一個很敬仰的軍人，還得過總統勳章；退伍後開設食品廠，並照顧榮民眷屬及遺孤，能夠為國家盡忠、出社會照顧遺眷，真是了不起、實至名歸。

本屆模範父親最年輕的爸爸為蘆洲區林寶榮，今年58歲，原從事建築相關工作，為了陪伴孩子成長，辭去工作與妻子共同經營早餐店，並擔任學校志工；有次發現2位學生翹課，他在了解原委後柔性勸導，後來學生長大後，還帶著懷孕的太太回來看他，讓他非常感動。

今年度獲頒模範父親55位分別為：林慶賢、張增祥、花雲雄、白金川、陳泰中、陳火中、吳正明、陳哲雄、徐進江、謝義雄、黃光表、陳維國、陳朝印、李俊彥、周德永、陳建凱、蔡來成、賴孝恩、黃仁賢、黃進榮、張榮輝、黃年豐、杜鳳棋、劉欽長、林寶榮、溫子彥、許富基、劉東盛、林義煊、謝智鑑、陳儀常、彭東郎、程重字、莊仁壽、郭國亮、黃祥緯、李金福、周崇文、陳進興、陳灯城、莊瑞璋、許慈貴、王見福、康崑德、梁夏友、李裕、吳文榮、簡正仁、李昌雄、楊延池、洪登賢、李進發、曾茂昌、高俊彥及邱年欽。

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