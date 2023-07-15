新北表揚55位模範父親　侯友宜提舊腳踏車憶父恩

所以一生當中都用感恩的心情看待爸爸。
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侯友宜接著說，其中今年最高齡的103歲新莊區模範父親李裕，他是位從大陸到台灣，在台灣又經過八二三炮戰的洗禮，是一個很敬仰的軍人，還得過總統勳章；退伍後開設食品廠，並照顧榮民眷屬及遺孤，能夠為國家盡忠、出社會照顧遺眷，真是了不起、實至名歸。
本屆模範父親最年輕的爸爸為蘆洲區林寶榮，今年58歲，原從事建築相關工作，為了陪伴孩子成長，辭去工作與妻子共同經營早餐店，並擔任學校志工；有次發現2位學生翹課，他在了解原委後柔性勸導，後來學生長大後，還帶著懷孕的太太回來看他，讓他非常感動。
今年度獲頒模範父親55位分別為：林慶賢、張增祥、花雲雄、白金川、陳泰中、陳火中、吳正明、陳哲雄、徐進江、謝義雄、黃光表、陳維國、陳朝印、李俊彥、周德永、陳建凱、蔡來成、賴孝恩、黃仁賢、黃進榮、張榮輝、黃年豐、杜鳳棋、劉欽長、林寶榮、溫子彥、許富基、劉東盛、林義煊、謝智鑑、陳儀常、彭東郎、程重字、莊仁壽、郭國亮、黃祥緯、李金福、周崇文、陳進興、陳灯城、莊瑞璋、許慈貴、王見福、康崑德、梁夏友、李裕、吳文榮、簡正仁、李昌雄、楊延池、洪登賢、李進發、曾茂昌、高俊彥及邱年欽。