高流辦全台最大演唱會制服趴 陳其邁穿雄中制服送祝福
▲高雄市長陳其邁穿上雄中制服出席「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，與滿場同學合影互動。（圖／高流提供）
記者鄭婷襄／高雄報導
2023-07-15 18:36:21
高雄流行音樂中心為全台學子特別舉辦的「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，今（15）下午在海音館熱情登場，滿場穿著制服的同學與ØZI、Julia 吳卓源、Karencici、鼓鼓 呂思緯、閻奕格、謎路人等六組歌手，共同參與這場今夏全台最大演唱會制服趴，現場並一起擲紙飛機，寓意帶著祝福迎向更好未來，高雄市長陳其邁演唱會開演前，也特別穿上雄中制服來到現場，以「全場最資深學生」的身分進場，現場雄中的同學大呼「學長好」。
高流執行長丁度嵐為今這場演出，特別「回鍋」擔任演唱會導演，指揮調度整場演唱會的進行，並從企劃最一開始便帶領高流全體同仁一起執行，包含製作、燈光、音響、視訊設計等，共同打造這場精采有溫度的演唱會。他強調，高流持續企劃流行音樂演出與民眾共度每個不同階段的感動時光，希望同學們在欣賞演出後，帶著勇氣、希望與力量，踏上另一段青春旅程。 ▲ØZI。（圖／高流提供） 今下午演唱會共邀請六組歌手演出，由即將展開亞洲巡迴的在地樂團謎路人開場，演唱〈飛蛾撲火〉、〈只記得你曾經存在〉等歌曲。隨後Karencici演唱〈99% Angel〉和〈Kiss Me〉等代表作。 ▲Karencici。（圖／高流提供）
曾登上海音館開個唱的鼓鼓 呂思緯帶著第三張全新創作專輯《跳舞在米蘭》登台，並與雄商熱舞社合作共演〈他一定喜歡你〉，精湛的歌舞演出獲得滿場熱烈掌聲，並祝福學生在人生的道路上，保持自己的姿態，未來都可以找到喜歡的方向，隨後獻唱〈當我變成我們〉，還走下台與同學們握手互動，氣氛溫馨。
曾入圍金曲獎最佳新人的閻奕格，特別首唱還未發行的新專輯作品〈自以為〉，還清唱一小段電影《小美人魚》中文版主題曲。月初才在高流後台演出的Julia 吳卓源，穿上精心準備的改良版制服，襯托她健康性感的活力，一連演唱〈Better of Without You〉、〈精神分裂〉等作品。演出最後由曾獲金曲獎最佳新人的ØZI一口氣演唱〈Slide〉、〈Hairtie〉、〈LAVA!〉和〈B.O.〉等四首作品，充滿動感的R&B曲風與精彩歌舞，帶動現場氣氛，為這場演唱會演出劃下句點。 ▲就讀高醫大牙醫系的情侶檔，兩人穿上建中、北一女的高中制服，首次進到海音館來聽演唱會。（圖／高流提供） ▲演唱會結束前，ØZI與所有同學擲紙飛機，寓意各自帶著所有身邊親朋好友的祝福，迎向更好未來。（圖／高流提供）