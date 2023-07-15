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泰國總理難產　皮塔：若有必要將讓賢給為泰黨

▲未能順利成為泰國新總理的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）15日表示，會繼續為第二輪國會投票勝出努力，但泰國政局不能無限期空轉，會做好把新總理的位置讓給為泰黨的準備。（圖／翻攝自皮塔的推特）
▲未能順利成為泰國新總理的前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）15日表示，會繼續為第二輪國會投票勝出努力，但泰國政局不能無限期空轉，會做好把新總理的位置讓給為泰黨的準備。（圖／翻攝自皮塔的推特）

記者倪浩軒/綜合報導

泰國國會日前進行新任總理選舉投票，唯一候選人、前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）未能過關，僅獲得323票，距離375票的門檻還有一段距離。泰國國會將在下週再次投票，而皮塔今（15）日在推特發布長文與影片，表示他將全力爭取在下週的投票中勝出，但若無法克服參議院的反對，那麼也做好準備把新總理的位置讓給在上次大選中得票第2多的為泰黨。

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皮塔表示，泰國的時間不多了，不能放任政局一直空轉。因此他將全力投入下週的第二次國會投票，以及推動昨日宣布的修憲案，取消參議院票選總理的權力。假如在這兩場戰鬥中都無法取得勝利，皮塔直言，「那麼顯然前進黨並沒有機會成為組閣的領導者」，他將支持為泰黨成為籌組聯合政府的政黨。

雖然已做好讓賢給為泰黨的準備，但皮塔呼籲所有支持他的群眾，集中力量把想法傳達給參議員們，讓他們能夠贊同組建出一個符合民意的新政府。皮塔強調，在第二次投票與修憲的結果出來前，自己絕對不會放棄，希望大家也能一起奮戰到底。

根據《曼谷郵報》報導，前進黨與為泰黨的主要人士，在昨晚進行了會議，針對國會下週的第二輪投票進行沙盤推演。據知情人士透露，為泰黨並不支持前進黨堅持要修改冒犯君主法的決定，尚未決定在第二輪投票時是否會提名為泰黨自己的人選。

不過8黨聯盟之一，泰國團結自由黨的領導人瑟力披素（Sereepisuth Temeeyaves）將軍表示，他認為為泰黨在下一輪投票仍會全力支持皮塔，不過要是依然無法得到結果，局勢就會改變。而瑟力披素個人並不看好皮塔能夠在下輪投票中過關，因為反對修改冒犯君主法的人比想像中更多。

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