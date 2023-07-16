溫網／Djokovic拚史上最強24座大滿貫冠軍！溫網超狂5連霸
2023年溫布頓網球公開賽過去曾拿下生涯23座大滿貫紀錄的塞爾維亞好手Novak Djokovic，15日成功直落三擊敗義大利年輕好手Jannik Sinner，取得生涯第9度的溫網決賽門票，要來挑戰溫網五連霸以及生涯的第24座大滿貫冠軍。Novak Djokovic將於決賽對決西班牙的新生代球王Carlos Alcaraz，Novak Djokovic將這場決賽稱之為「終極對決」。
實習記者練宗翰/綜合報導
Novak Djokovic在過去曾經奪下過8次的溫網冠軍，且擁有溫網34場連勝的紀錄。並在上個月在2023法國網球公開賽中拿下生涯的第23座大滿貫冠軍，成功超越「西班牙蠻牛」Rafael Nadal，成為男子獲得大滿貫冠軍最多的球員。
然而Novak Djokovic這次決賽的對手Carlos Alcaraz來頭並不小，年僅20歲的Carlos Alcaraz已經擁有一座大滿貫金盃，並且多次登上世界球王的寶座，在紅土與硬地賽場上都展現了他強大的天賦，今年來到草地球場也有驚人的成長，一路殺到溫網決賽。兩人過去曾在法網男單4強交過手，最終因Carlos Alcaraz腿部抽筋影響發揮，由Novak Djokovic成功拿下勝利。這次溫網的決賽隊於Carlos Alcaraz來說也是他的「復仇之戰」。
今年36歲的Novak Djokovic如果在16日的比賽勝出，不只是成功創下溫網5連霸的紀錄，也將奪得生涯第24座的大滿貫冠軍，追平澳洲傳奇女將Margaret Court所保持50年的紀錄，在歷史上寫下新的一頁。