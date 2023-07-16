內幕／全代會戰將就定位　民進黨啟動「和平保台」政績列車

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而早在全代會之前，由賴清德支持者所發起的「信賴台灣之友會」，全台各縣市早已完成佈局，不僅如此，海外後援會與象徵社會力百工百業後援會也相繼成立，陸戰宣告就戰鬥位置。據了解，在全代會後，民進黨也將啟動全台政績列車，並以賴清德在參選民進黨主席之際所提倡的「和平保台」為名，結合立委參選人在地方舉辦「和平保台、溫暖好政」施政願景說明會。
據悉，綠營期盼施政願景說明會，除強化民眾對政府穩健執政與和平保台信心外，也希望社會走出疫情衝擊、回歸正常生活，規劃立委參選人於地方舉辦，黨中央將協助邀請執政縣市長、政務官、黨發言人或名嘴等人進行宣講。
先前有立委在本月初公布台南區總統民調，結果顯示藍白總統參選人柯文哲與侯友宜，民調分別為23%與13%，但賴清德在本命區支持度為44%未過半，對於民進黨將啟動施政願景說明會，有黨內人士表達不同看法。
該人士認為，2024總統大選態勢為三腳督，不同於當初蔡英文參選情況，如今現況為立委支持度高於總統支持度，戰略關鍵應該是如何讓小雞去幫助母雞，認為賴清德當務之急，應是儘速安排地方行程與立委參選人結合，才有助於選情加分。
該人士坦言，顯然目前未見黨中央與賴競辦在這部分有多做努力，尚未提供立委參選人時間規劃當化行程，強調參選人不是在跑行程，就是在趕行程的路上，但賴清德花太多時間在黨中央，直言這些時間若安排地方進行拜會效益顯著，要善用小雞，才有望衝破民調天花板。