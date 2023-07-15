陳奕迅攻蛋首日！阿妹喊迎神「送驚喜」 鐵粉早上10點排隊買票
「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站於今（15）日在台北小巨蛋登場，《NOWnews今日新聞》記者直擊，歌手張惠妹（阿妹）、蕭亞軒、蔡依林、五月天、蕭敬騰、林俊傑、周杰倫等人都送上花籃與卡片致意。記者也現場觀察，約在今天下午6點多時，還有50人在排演唱會現場票，且有粉絲今天早上10點就來排隊。
記者吳雨婕/台北報導
張惠妹送上花籃祝福演唱會成功，卡片上只有2個字「迎神」，氣勢十足；蕭亞軒則是在卡片上寫道：「祝賀《時代巨輪》E神，FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會台北站大成功。」正忙著自己巡演的蔡依林在卡片上開心表示：「好久不見，演出成功～」
五月天於卡片上稱讚陳奕迅，「當世事再沒完美，仍願在歲月如歌中找你，Enjoy and have a good show！」周杰倫、林俊傑、蕭敬騰也都送上花籃、卡片祝福陳奕迅演唱會大成功。
此外，就記者現場觀察發現，小巨蛋購票處現場，在下午約6點多的時候，將近50位粉絲在現場排隊等待現場票，有幸運粉絲受訪時提到，他從中午12點就來排現場票，直到下午4點半才買到4280元的票，他笑說他從大學時期就是陳奕迅的粉絲，已經追星10幾年，今天最想聽到陳奕迅的歌曲是〈浮誇〉。