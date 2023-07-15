鶴 The Crane驚喜合體歌手LINION！3萬人湧beanfun!叭叭嘉年華

被稱為最接地氣的音樂祭、獨立樂團第一線的大型街頭搖滾盛會「Park Park Carnival 叭叭嘉年華」於今（15）、明（16）兩日在台北花博公園狂熱展開，演出的卡司包含金曲歌王Leo王、入圍金曲新人獎的鶴 The Crane、芒果醬和wannasleep等超過70組音樂人及DJ組合。首日活動迎來近3萬人，歌迷們不畏豔陽紛紛來到現場共襄盛舉，鶴 The Crane稍早演唱多首歌曲，也驚喜與歌手LINION同台，一起在台上噴水槍，替粉絲們降溫消暑。
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鶴 The Crane一上台，歌迷們便以熱情尖叫聲歡迎，他一連帶來多首經典歌曲，像是〈I love you more〉、〈不介意〉、〈Take Your Time〉、〈PRINCESS〉、〈還不想睡〉和〈Unique Design〉等，因為天氣炎熱，他也開玩笑直呼：「好像大家都很嚴肅喔！來看我有沒有辦法得到金曲獎吼？」並邀請好友LINION上台，朝著台下觀眾噴水消暑。事實上，LINION也是一名歌手，上一張專輯《Leisurely》拿到金音獎最佳藍調專輯獎，7月19日將發行新專輯《HIDEOUT》。
雖然天氣炎熱，但不減粉絲們的熱情，才下午就炸場，鶴 The Crane在表演中途除了找空檔擦汗，也不時關心台下粉絲們：「你們不會熱嗎？太厲害了！」更謙虛地表示自己要持續進步，累積表演經驗，很感謝大家來聽他唱歌，無論是特地來聽他演唱還是路過停下的觀眾，他都相當感謝。
而主辦單位也透露截至下午，預估吸引2.5-3萬人入場，晚上人估計會更多。除了熱情音樂演出，beanfun!推出各式活動讓會員獨享百元禮、再抽iPhone 14 pro，號召喜歡聽音樂的年輕世代們，一起聽團、一起SHOW出最即時的叭叭照片、一起 be here for FUN! 如果還沒有beanfun!的民眾也不用擔心，立刻下載即能享受同等特權，且於7/1-7/31期間首次註冊並輸入邀請碼「PARKPARK」，再加碼送30元零用金，可於台灣地區橘子支付通路100%折抵，折抵無上限。