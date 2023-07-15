揭露MeToo女星們同框！彼此緊緊擁抱 黃云歆心疼大牙：承受太多
台灣近期掀起MeToo風波，演藝圈中首位站出來發聲的女星為黃云歆，她控訴許傑輝在表演課時進行性騷擾，目前許傑輝已宣佈退出演藝圈。另外，女星大牙（周宜霈）也出面指控陳建州過去曾企圖侵犯她，陳建州隨即發聲明否認，全案如今已進入司法階段。今（15）日大牙曬出和黃云歆、小嫻（黃瑜嫻）聚會的合照，除了謝謝小嫻一路以來的力挺與支持，她們也緊緊擁抱彼此，願能成為對方走出黑暗的力量。
記者賴禹妡/綜合報導
大牙今日在臉書曬出和姐妹聚餐的合照，只見畫面中有黃云歆、小嫻及另一名女性友人，眾人對著鏡頭露出笑容，看起來氣色不錯，大牙也寫下：「姐妹開心聚，謝謝妳們給我的正能量，很久沒有吃這麼多、這麼開心了。」
黃云歆也PO出姐妹們抱在一起的畫面，表示大牙常常堅強地說自己沒事，但其實都吃不下飯，還每天失眠到早上，身形一天比一天瘦，「自己創飾品電商忙到不行，還要承受這麼多」，對大牙的遭遇相當心疼。黃云歆也很感謝小嫻一直以來的照顧，對於晚輩總是不吝於幫助，「謝謝她們，總讓我們好好的當妹妹」，姐妹情誼讓不少人為之感動。
※【NOWnews 今日新聞
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