高流辦全台最大演唱會制服趴 陳其邁穿雄中制服現身送祝福
為全台學子特別舉辦的「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，今（15）下午在海音館登場，滿場穿著制服的同學與最受歡迎的六組歌手共同參與，高雄市長陳其邁於演唱會開演前，特別穿上雄中制服到現場，以「全場最資深學生」的身分進場。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁進場時受到學生熱情歡迎，近距離的與搖滾區的同學熱情擊掌！雄中的同學還大呼「學長好！」邁邁市長除了高舉「高流好棒棒」與滿場同學合影互動外，還加碼與同學自拍，離場時還不忘送上飛吻，讓主持人及在場學生又驚又喜，現場氣氛相當熱烈。
高流執行長丁度嵐為今這場演出，特別「回鍋」擔任演唱會導演，他強調，高流持續企劃流行音樂演出與民眾共度每個不同階段的感動時光。這場制服演唱會，與同學共創青春美好記憶，希望同學們在欣賞演出後，帶著勇氣、希望與力量，踏上另一段青春旅程。
演唱會共邀請六組歌手演出，曲風類型多元，且多曾入圍或獲金曲獎、金音獎肯定。此外，為讓這場全台最大的制服演唱會與同學互動、共創珍貴回憶，高流在活動前就募集同學們各種精彩校園生活照，並在演出時空檔也場內大螢幕上播出。更特別印製四種顏色的活動宣傳單張，同時指引摺成紙飛機，在活動結束前由主持人FIFI帶領，將手中的紙飛機擲出，在海音館內劃出無數道不同的弧線，寓意帶著所有人的祝福，迎向未知充滿挑戰但也讓人期待的美好未來。