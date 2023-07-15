舒淇首任威尼斯影展評審！成功集「歐洲3滿貫」 成台灣史上第1人
第80屆威尼斯影展將在8月30日隆重登場，近日官方公佈評審團名單，其中包含金馬影后舒淇，舒淇先前已分別在2008年、2009年擔任過柏林及坎城影展評審，這次又成為威尼斯影展評審，她成功滿貫擔任歐洲3大影展評審，成為歷史上台灣首位創下此紀錄的第1人。
記者賴禹妡/綜合報導
除了舒淇之外，曾擔任歐洲3大影展主競賽評審的華人還有陳凱歌、鞏俐、張曼玉及杜琪峯，而舒淇是繼鞏俐與張曼玉之後，第3位滿貫擔任歐洲3大影展評審的女演員。至於李安與張艾嘉則分別尚未擔任柏林影展與坎城影展評審，舒淇成為名副其實的台灣之光。
本屆威尼斯影展主競賽評審團成員還有法國導演米婭·漢森-洛夫（Mia Hansen-Løve）、義大利導演加布里爾梅內提（Gabriele Mainetti）、巴勒斯坦演員沙勒拜克利（Saleh Bakri）、《鋼琴師和她的情人》導演珍康萍（Jane Campion）、今年以電影《伊尼舍林的女妖》入圍奧斯卡的導演馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）、今年奪下金球獎最佳外語片《1985年阿根廷》的導演聖地亞哥米特雷（Santiago Mitre）及去年威尼斯影展金獅獎得主勞拉珀特拉斯（Laura Poitras）等人，評審團主席則由《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）擔任，此屆評審陣容可說是既堅強又含金量超高。