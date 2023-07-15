盧廣仲高雄過生日！1萬歌迷幫唱生日快樂歌 他無預警曝喜訊
盧廣仲迎接出道15周年，於今（15）日晚再度登上高雄巨蛋舉辦「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，恰巧當天是盧廣仲的生日，現場歌迷大合唱生日快樂歌，盧廣仲感性表示：「第一次能跟超過1萬人一起慶生覺得自己非常幸福，一如往常，在我生日這天想把生日願望送給你許，祝你天天開心。」並開心宣布9月30日將舉辦「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」演唱會。
記者吳雨婕/綜合報導
再次回到高雄巨蛋開唱的盧廣仲，一次放送出道15周年的元氣能量，開場以勵志生活最佳鬧鈴〈Morning Good Good〉嗨歌熱力開場，戴著拳擊手套的盧廣仲大喊：「你好高雄！第一首歌就可以站起來！」瞬間點燃氣氛讓全場觀眾跳起來，緊接著帶來〈OH YEAH〉，伴隨巨型LED螢幕閃爍紅色光芒，萬人齊聲跟著盧廣仲一起吶喊「OH YEAH」，充分展現南部豔陽般的熱情。
盧廣仲還帶來即將上映的主演電影《他馬克老闆》主題曲 〈工作＿休息〉，他感性的說：「這首歌講的是辛苦工作的上班族，獻給上班族們。」而在歌曲〈狂迪〉一曲唱畢，伴隨大量紙花噴灑，經紀公司添翼也驚喜送上慶生蛋糕，全場萬名小隊員更是同步大聲唱生日快樂歌，更有多名小隊員拿出直笛一起合奏，第一次在萬人面前吹蠟燭的盧廣仲感性說：「一如往常，在我生日這天想把生日願望送給你許，祝你天天開心。因為你快樂我就快樂，你不快樂我快樂也沒什麼意思。」
回到高雄故鄉開唱，盧廣仲家人全員出席力挺。至於盧廣仲的「勵志的團圓 台北小巨蛋旗艦安可場」演唱會，將在9月30日在台北小巨蛋登場，門票於7月28日全面啟售。