統神職業賽2連勝到手！「海巨人打野」出招 粉絲驚：根本角色海
太神拉！知名實況主亞洲統神昨（14）日才率領戰隊地獄豬營下香港勁旅FAK，今（15）日又擊敗新加坡戰隊IMP，斬獲職業賽首次2連勝，戰績來到3勝5敗，而本日比賽統神又拿出「海巨人」納帝魯斯，不但發揮了選角錯位效果，在遊戲中也確實充滿宰制力，至今8場職業賽就使用了7隻不同角色，也讓粉絲讚嘆「角色池根本像海一樣深」。
記者潘毅/綜合報導
亞洲統神踏入《英雄聯盟》PCS 職業聯賽後，8場職業賽依序使用了菲艾、史瓦妮、波比、妮可、茂凱、費德提克、菲艾、納帝魯斯，有拿下勝場的為茂凱贏下DWT、菲艾贏下FAK以及納帝魯斯贏下IMP。
昨（14）日統神才領軍地獄豬擊敗香港勁旅FAK，原本昨日比賽他們前期陷入不小的逆風，但最終HPS挺過壓力，等到了上路選手Taco 成長通關，在後期贏下一波波團戰，最終在36分53秒推平FAK高地，拿到夏季賽第二勝，也是自PCS春季賽以來，地獄豬對FAK的對戰三連勝。
而今（15）日對上IMP的比賽內容中，統神的表現亮眼，前期就在野區發揮宰制力，拿了雙河蟹、3Buff開局，還逼了下路輔助的閃現等，中期雙方互有人頭交換，但最終地獄豬憑藉前即累積的經濟優勢，在29分鐘時推平IMP主堡，斬獲2連勝，同時也是統神職業生涯首次2連勝。雖然最終統神沒有獲得本場MVP殊榮，但多數粉絲看完他本場表現也給予好評。