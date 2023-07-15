林靖恩遭爆「配偶欄早清空」！李坤城兒曝爺孫戀內幕：爸爸一直忍
資深音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，而他與小40歲妻子林靖恩的「爺孫戀」轟動一時，李坤城癌逝後，兒子李卓軒和林靖恩也爆出遺產糾紛，最終由林靖恩獲得房產，李卓軒則是爭取到收藏品。李卓軒昨（14）日在節目中爆料，林靖恩在李坤城離世後不久，就將李坤城的名字從身分證的配偶欄中清除，且李坤城最初是想追求林靖恩的姊姊，最後卻是和林靖恩交往。
記者賴禹妡/綜合報導
李卓軒在節目《小記者大明星》中指出，他和林靖恩談好財產分割後，發現林靖恩其實早在5月初就瞞著他申請房產變賣，之後住在台中某五星級飯店裡。而李卓軒拿到繼承文件之後，想要拿回相關物品，卻被林靖恩擋在門外，還當場報警，直到警察出面勸說，林靖恩才讓李卓軒進房門搬物品。
李卓軒還爆料，李坤城和林靖恩的相處方式，讓他覺得爸爸應該活得相當不快樂，但又不能離開女方，「我爸如果跟林靖恩分手，全天下的人都會說我爸爸不負責任」，因此李坤城生前都在忍耐，也因為「爺孫戀」的關係，失去身邊多數親朋好友。
李卓軒透露，爸爸其實脾氣很好，但林靖恩卻會罵髒話、摔東西，只要李坤城沒有讓她滿意，林靖恩就會發脾氣。且李坤城原本是想追求林靖恩的姊姊，但被女方拒絕之後，在受林父委託開導林靖恩的過程中，才轉向林靖恩交往，李卓軒直言：「其實我覺得這不能完全怪我爸爸，一定是兩人都有意願才有可能在一起。」而自己身為兒子，也無法控制爸爸要和誰交往，只能無奈地接受事實。