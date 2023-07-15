被問哪裡贏柯P？郭董妙回：他看任何人都有病、我眼中皆客戶

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吳子嘉和柯文哲因《董事長開講》高雄場取消一事心生芥蒂，這兩天雙方隔空喊話。郭台銘在見面會給了吳子嘉十足面子，表示自己看到柯文哲、侯友宜的見面會辦得很好，才懇請吳子嘉給每位候選人公平機會，讓他也能在公民開放的平台發聲。
現場有一名叫黃珊珊的粉絲問郭台銘，自認有什麼優點比柯文哲更適合當國家領導人？郭台銘謙讓說「我IQ有柯文哲一半就很慶幸了」，接著表示柯博士在專業的領域是專家，雖然他經過8年市長的培訓、已經不是政治新鮮人，但專家也有狹識的問題，自己的知識面比較寬廣，
郭台銘透露兩人相識，來自柯文哲上任市長不久就強打所謂「台北市5大弊案」，「他一上台就說我兒子的三創是弊案，我登報紙要求48小時內道歉，不然就告你！」郭台銘透露，三創其實是自己爭取的，那時候柯文哲「滿綠的」，他特別交代祕書去問三立和自由「登不登反柯言論」？得到的答案是「看你付不付錢」，徐巧芯在旁笑著註解「這就是所謂鈔能力」。
郭台銘說，兩人從弊案開始有交集，「是錯誤的偶然」，事後三創被證明沒問題。他認為柯文哲有很多優點，例如很清廉勤政，但「他7點半到公司，我6點半就到了，工作時間比他長；他很有毅力、我比他更有毅力。」郭台銘接著比較起兩人的職業習慣，指柯文哲是醫生出身，「他見到任何人，看你就是有病」；自己是生意人，見每個人都是客戶，「腰要彎、腳要勤、頭要低」。
粉絲問他，對於侯友宜民調持續低迷的看法、彼此還有沒有合作機會？郭台銘說3個人都辦了座談，「我覺得公道自在人心、民意大於黨意，謝謝各位！」