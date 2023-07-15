暑假到大人小孩都要放風 台南飯店業者齊推住宿專案拚買氣
搶攻暑假親子出遊商機，台南飯店業者齊推住房專案，要讓大人小孩過一個快樂暑假。和逸飯店‧台南西門館以親子同遊吸引住客，Cozzi KITCHÉN即日推出下午茶新菜，飛天小女警卡通主題下午茶套餐將於8月1日上市，即日起來電預訂即享有限定套餐優惠〪此外更推出「南旅食光·一泊二食」住房專案，雙人入住每晚6,000元起，含豐盛自助式早餐及Cozzi KITCHÉN親子午茶套餐，而詢問度最高的「台南連住兩晚」住房專案暑期限量開賣，即日起至8月31日止，主打平日週日至週四雙人入住，即享兩晚8,000元的優惠價格。
記者林怡孜/台南報導
Cozzi KITCHÉN餐廳推出多道清爽開胃的海鮮料理，「燻鮭魚沙拉」搭配洋蔥、酸豆及新鮮生菜，爽口又健康、「炙燒鮮蝦干貝墨魚燉飯」嚴選生食級干貝、鮮蝦、淡菜，搭配墨魚燉飯，鮮味十足。還有新推出的「起士瀑布義式肉醬千層麵」，肉醬千層麵淋上香濃起士醬，每口都滿足。即日起至Cozzi KITCHÉN餐廳消費一份主餐，可享加購優惠價199元暢玩戶外500坪遊樂設施「奇趣操場」，要讓寶貝們嗨翻暑假。
台南晶英酒店聯手海生館推出限定「夏日親子童樂GO」住房專案，家長可帶著小寶貝體驗2種不同玩法，專案首晚入住16坪小西門家庭套房，每房加贈價值5000元以上的韓國頂級ARIBEBE兒童寢具品牌及2位成人與2位兒童(限未滿6歲)的海生館人氣「夜宿套裝限定行程」兌換券。夜宿海生館生態體驗遊程包含了海生館2日入館，含專屬夜宿、夜間導覽、手作DIY、造訪潮間帶，帶領大家走進海生館的祕密花園，一探夜晚鮮為人知的海洋面貌，在湛藍水族館前與魚群們共渡香甜夜晚。另一檔推薦的則是「文藝共舞」雙城聯賣住房專案，專案含台南晶英海東家庭客房與高雄晶英國際行館18坪御典侶驛雙人客房住宿各乙晚，含豐盛自助式早餐，於官網訂房加購高鐵可再享車票7折起超值好康。
鄰近奇美博物館及十鼓文創園區的捷絲旅台南館，特別規劃時下大人及小孩喜愛的休閒活動，7月15日及8月5日、19日舉辦「睡前瑜珈-百萬夜景紓壓體驗」，由專業瑜珈老師帶領房客伸展全身肌肉，舒緩旅途疲憊讓晚上更好入眠，每場限20名，只要100元就可在全台最美藝術殿堂「奇美博物館」迷人夜景下體驗瑜珈課程，讓身心靈達到最平靜愉悅之感受。專為兒童房客設計的益智遊戲活動「新天鵝堡桌遊童樂會」，7月22日及8月12日由新天鵝堡桌上遊戲專業老師帶領體驗歐美經典桌遊，盡情享受家庭娛樂時光，房客免費報名，3位以上同行前4組還加贈遊戲好禮。