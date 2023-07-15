解讀70歲「年輕氣盛」說　郭台銘：我要呷百二、還能綿延子孫

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郭台銘闡述自己的能源政策3重點「不缺電、電價合理、大幅減少溫室氣體的排放」，批評民進黨不願面對能源需求、用意識形態對付經濟問題。郭台銘透露，已擬出一套完整的住宅政策，要在明天的716大遊行中發表。
現場有民眾問他，若在現今台灣，他還有勇氣創業嗎？郭台銘堅定回答「Yes I do!」並舉嘉義林聰明魚頭第二代成功轉型、打開國際知名度為例，「即使是小吃，都要把創新和差異性做出來，只要經濟力出來，錢就會淹腳目」。
粉絲問他如何處理中國的資產？兩岸開打時會投效中共嗎？郭台銘說，自己一直拿台灣護照，「生是中華民國的人、死為中華民國的魂，是我給大家的承諾」。鴻海職位已經交棒，他在中國沒個人資產，反而在印度、捷克等國有投資，並說「如果有機會做財產申報」，大家可以去查查。
粉絲好奇郭台銘90幾億的鴻海生息該怎麼花用？郭台銘說他支持富人稅，扣掉稅只剩50億左右，自己名下有3個基金會，身故後家人可拿到10%遺產，其他90%捐做慈善公益，「人一開始學著怎麼賺錢、我這年齡要學如何有意義的花錢」。
提到年紀，讓人聯想起郭台銘以「年少輕狂，一時衝動」形容當初退出國民黨，以及網友形容他是「政治界高級實習生」，犯了許多低級錯誤，話說的太早、承諾太容易、道歉太輕鬆。郭台銘說「我是要呷百二（台語：活到120歲）的人，70歲難道不是年輕氣盛？我還有50年、還要綿延子孫」。他延續最初的少子化議題，「女性可以凍卵，男性也可以凍精啊」！
承認自己是高級實習生，郭台銘說自己有衝勁、有改革魄力，還嗆聲賴清德，「你是政治界的高級資深精英、擔任過行政院長跟副總統，這種政治菁英卻犯了許多致命錯誤，帶給國家致命傷害」，他認為金門和平宣言是美國和中國都認同的政策方向，「明明可以坐下來和談，為什麼不呢？」「如果我談了金門和平宣言是一廂情願的話，賴清德要與習近平吃晚餐，那不是九廂情願嗎」？