陳奕迅攤牌了！自揭「27年前卡帶被退貨」 尷尬：以前這麼慘
陳奕迅今（15）日在台北小巨蛋開唱，他從傍晚7點40分開始演唱，一直唱到晚上10點56分才從舞台上離開，整整3個多小時的演唱會，他唱好唱滿，最後在安可橋段，還演唱了對他具有意義的〈一滴眼淚〉、〈預謀〉，以及經典歌曲〈十年〉。在演唱〈一滴眼淚〉前，他還自揭27年前發行卡帶時竟遭退貨的陳年往事。
記者吳雨婕/台北報導
首場演唱會的安可歌曲，陳奕迅帶來他在台灣發行的第一張國語專輯的主打歌〈一滴眼淚〉。陳奕迅感性表示，當時他剛入行，為了發專輯在台灣住了3個月，當時中文不太流利，但當時的唱片公司立得唱片還是願意給他機會，讓他推出第一首國語歌曲。
陳奕迅分享，有一次在唱片行看到一箱有他名字的卡帶，以為是唱片行當時剛好進貨，沒想到竟然是退貨，退的貨都是卡帶，「我第一張專輯只賣了1萬7000多張，其實滿差的，但公司沒有放棄，還是願意讓我發第一張專輯。」為了紀念重要時刻，所以才特別選唱〈一滴眼淚〉。
至於第二首安可曲是〈預感〉，陳奕迅尷尬自揭：「聽說專輯好像賣得更差，你們笑吧！我不在意！」他笑說，至少不會自己出錢，而且有人願意替他發唱片，他已經覺得很幸運了，不忘自嘲：「以前怎麼這麼慘？」最後一首安可曲，陳奕迅選唱經典歌曲〈十年〉。