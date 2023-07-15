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陳奕迅攤牌了！自揭「27年前卡帶被退貨」　尷尬：以前這麼慘

▲陳奕迅在演唱會上自揭27年前卡帶遭退貨的糗事。（圖／記者林調遜攝）
▲陳奕迅在演唱會上自揭27年前卡帶遭退貨的糗事。（圖／記者林調遜攝）

記者吳雨婕/台北報導

陳奕迅今（15）日在台北小巨蛋開唱，他從傍晚7點40分開始演唱，一直唱到晚上10點56分才從舞台上離開，整整3個多小時的演唱會，他唱好唱滿，最後在安可橋段，還演唱了對他具有意義的〈一滴眼淚〉、〈預謀〉，以及經典歌曲〈十年〉。在演唱〈一滴眼淚〉前，他還自揭27年前發行卡帶時竟遭退貨的陳年往事。

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首場演唱會的安可歌曲，陳奕迅帶來他在台灣發行的第一張國語專輯的主打歌〈一滴眼淚〉。陳奕迅感性表示，當時他剛入行，為了發專輯在台灣住了3個月，當時中文不太流利，但當時的唱片公司立得唱片還是願意給他機會，讓他推出第一首國語歌曲。

▲陳奕迅於今（15）日在台北小巨蛋舉行「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站首場。（圖／記者林調遜攝）
▲▼陳奕迅加碼演唱3首安可曲，分別是〈一滴眼淚〉、〈預謀〉、〈十年〉。（圖／記者林調遜攝）
▲▲陳奕迅於今（15）日在台北小巨蛋舉行「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站首場。（圖／記者林調遜攝）
 
陳奕迅分享，有一次在唱片行看到一箱有他名字的卡帶，以為是唱片行當時剛好進貨，沒想到竟然是退貨，退的貨都是卡帶，「我第一張專輯只賣了1萬7000多張，其實滿差的，但公司沒有放棄，還是願意讓我發第一張專輯。」為了紀念重要時刻，所以才特別選唱〈一滴眼淚〉。

至於第二首安可曲是〈預感〉，陳奕迅尷尬自揭：「聽說專輯好像賣得更差，你們笑吧！我不在意！」他笑說，至少不會自己出錢，而且有人願意替他發唱片，他已經覺得很幸運了，不忘自嘲：「以前怎麼這麼慘？」最後一首安可曲，陳奕迅選唱經典歌曲〈十年〉。

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