溫網／捷克Vondrousova爆冷擊敗Jabeur！首度非種子奪女單冠軍
2023溫布頓網球錦標賽女單決賽，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）遭遇「非洲一姊 」Ons Jabeur，雙方歷經「互破大戰 」，結果Vondrousova以6:4、6:4擊敗Ons Jabeur，她也成為溫網史上首位非種子奪下女單冠軍的球員。
記者吳政紘/綜合報導
突尼西亞名將Ons Jabeur連續2年打進溫網決賽，但去年輸給哈薩克女將Elena Andreyevna Rybakina，這讓她連續2年與后座失之交臂，可說是苦情代表。
而Marketa Vondrousova生涯首座大滿貫賽冠軍，就是溫網，她也創下，史上排名最低奪冠的女單球員紀錄，世界排名第42位。
Ons Jabeur賽後說：「我想這應該是我生涯最難過的一場落敗，我想恭喜她，因為她身上有很多傷，還是可以奪冠，我想恭喜她，我會奮力回來的，我想跟我的團隊說，我們總有一天會成功的。」
Marketa Vondrousova也表示：「這是我8年來第一次看到我丈夫哭了，我想他在我們結婚那天也哭了，就僅止於此，明天是我們結婚一週年，這就是最棒的禮物。」