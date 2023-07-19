元宇宙再起／先利其器！各大科技廠力推VR裝置　搶佔元宇宙版圖

我是廣告 請繼續往下閱讀
就在宏達電、索尼今年相繼推出自家最新的虛實混合穿戴裝置，而先前傳出要進軍頭戴裝置的蘋果也蠢蠢欲動，果不其然今年全球開發者大會 (WWDC) 上，蘋果發表首款頭戴裝置Apple VisionPro，預計在2024年上市，價格高達3499美元，用戶可以在沒有控制器的情況下，與熱門iPhone應用程式進行互動。
蘋果此次推出不僅讓「果粉」們眼睛為之一亮，如今正值人們對於元宇宙興趣似乎降低的時候，投資者正將目光轉移到人工智慧（AI）的勢頭上，Apple VisionPro能否為元宇宙領域再掀波瀾，也讓外界議論紛紛。
多年以來，華爾街一直將蘋果視為技術領頭羊。而這次推出Apple VisionPro後，也的確獲得不少試用者的好評，知名YouTuber「Joeman」就形容，就像是「一個懸浮的電視，掛在你的牆上，掛在你的客廳，掛在你家裡任何一面白牆上」 、「蘋果把一切做得很自然」。但是Apple VisionPro的「高貴」價格很可能成為硬傷。研究機構TrendForce就指出，儘管硬體規格和功能設計方面達到頂尖，售價高達3499美元，再加上外接電源才能使用兩小時的續航力，都會成為影響消費者選購意願的不利因素。
TrendForce認為，目前Apple VisionPro仍缺乏足夠的應用，初期應該會是偏向開發者、企業用戶採購的產品，因此價格偏高，不適合一般的消費者，但若後續有進行規格上調整或是更多應用程式展示，將能讓Apple VisionPro的生態體系逐漸完整。
Sony推PSVR2深掘娛樂領域 僅能接PS5成硬傷
不過說起VR設備，在元宇宙發展策略聚焦遊戲與娛樂領域的Sony集團，旗下遊戲子公司Sony互動娛樂（Sony Interactive Entertainment，SIE）也在今年2月2月22日推出新一代虛VR眼鏡「PlayStation VR2」（PSVR2），售價約為549美元。可以透過內建攝影機彌補玩家的動作和視線方向，只需要一條連接線，就能與PS5連接，讓遊戲中較少受到線材干擾，舒適性也有所提升。
不過可以注意到諸如Joeman、電腦王阿達、壹加壹等人在進行評測時都有提到，PSVR2只能給PS5使用，無法與電腦連接，而這也造成一大硬傷。儘管PS5在經歷推出後的缺貨潮，如今供應趨向穩定，但就算是價格較便宜的數位版，也要價399美元（光碟版499美元），在面對通貨膨脹等情況下，完整一套價值上千美元的VR設備可能並非首選，且PSVR2的價格仍高於PS5主機售價，也十分考驗使用者的接受度。
其實Sony在2016年10月就已經推出了搭配PS4主機的PSVR 1代，而那時正值「VR元年」，當時Meta及美國Valve也相繼發佈了VR眼鏡，但PSVR仍是眾多VR眼鏡中的佼佼者。不過在2019年時，Meta推出的Meta Quest 2（原Oculus Quest 2）後，在價格低廉以及Meta力推等條件下，而受到市場歡迎。
Meta掀起元宇宙熱潮 Meta Quest 2改變穿戴裝置格局
Meta Quest 2的橫空出世，改變了頭戴裝置的格局，使得VR眼鏡作為元宇宙的再次受到關注。Meta又在去年10月推出的最高階裝置Quest Pro，主打MR混合實境的設計，初始定價1499美元，今年降至999.99美元，雖然初始定價是Meta Quest 2的4倍，但Meta試圖透過較高的規格，來挖掘商業需求市場。
不過Meta不僅止於此，Meta執行長祖克柏6月時，搶在蘋果公司WWDC大會召開之前，突然公布Meta Quest 3的設計，但並沒有透露更多詳細的規格，據稱Meta將在9月舉辦發表會讓Quest 3正式亮相，最快將於秋季上市，起售價為539.99美元。
VIVE XR Elite獲外媒好評 HTC打造元宇宙生態
除了Meta之外，元宇宙的先行者還有宏達電。祖克柏在2021年10月宣布每年要投資100億美元，要花10年來發展元宇宙，但宏達電在2015年便開始投入元宇宙相關技術研發及生態系發展。而宏達電今年2月下旬推出的HTC VIVE XR Elite，結合了過去兩款熱門產品的特性，包括VIVE Focus 3的高階性能，和VIVE Flow的輕盈小體積，不僅在全球科技年度大展2023年美國消費性電子大展（CES 2023）中，獲得如《CNN》、《CNET》、《Tech Advisor》、《Tom's Guide》等超過10家以上外媒高度評價，評選為「CES 2023最佳展品」。
這是HTC睽違兩年再度推出新品，再次展現了其在元宇宙領域上的決心。儘管調研機構預估，今年VR大廠仍會面臨挑戰，HTC全球業務總經理黃昭穎表示，看好未來一到兩年的發展，VR裝置有機會發展成具規模的消費級的應用。
另外，將重心放在元宇宙的HTC，在今年5月推出的HTC U23 pro，為U系列家族增添生力軍，透過全新改版的VIVERSE App，大幅拓展手機未來應用空間，化身為更便利通往跨域虛實世界的門戶，使得HTC元宇宙佈局更加完整。
市場調研機構IDC預計，到2026年，VR眼鏡的全球出貨量將擴大到約3100萬副，達到2021年的3倍。雖然這一規模與家用遊戲機相當，不過與市場規模超過10億台的智慧型手機仍相差甚遠。目前高定價、VR內容缺失和長時間配戴VR產品的眩暈感，仍是阻礙VR產品普及的主要難點。
黃昭穎指出，由於元宇宙發展還在初期，大廠紛紛進場，代表著兩個面向，一是顯示出這個趨勢是對的，因此大家才會願意進來；二是在大家進來之後，資源會向整個產業集中，對這個產業的發展絕對是正向的。